Metropoll anketi: 2022 yılında enflasyon yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5
17:46 03.01.2023 (güncellendi: 17:47 03.01.2023)
© AFP 2022İtalya - market
© AFP 2022
Metropoll Araştırma’nın “2022 yılında enflasyon yüzde kaç oldu?” sorusuna yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5 oldu.
Yüzde 84 diyenlerin diyenler yüzde 24.2; yüzde 170 diyenler 18.8; fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde 9.5 olarak ölçüldü.
Araştırma künyesi: Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 2077 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +- 2,11 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekeleştirilmiştir.
Araştırma künyesi: Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 2077 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +- 2,11 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekeleştirilmiştir.
Türkiye'nin Nabzı Aralık 2022: Sizce 2022 yılında enflasyon yüzde kaç oldu? #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/lzh9bRpGKW— MetroPOLL Araştırma (@metropoll) January 3, 2023