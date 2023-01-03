https://sputniknews.com.tr/20230103/metropoll-anketi-2022-yilinda-enflasyon-yuzde-170-ve-uzeri-diyenlerin-orani-yuzde-475-1065338966.html

Metropoll anketi: 2022 yılında enflasyon yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5

Metropoll anketi: 2022 yılında enflasyon yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5

Metropoll Araştırma’nın “2022 yılında enflasyon yüzde kaç oldu?” sorusuna yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5 oldu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T17:46+0300

2023-01-03T17:46+0300

2023-01-03T17:47+0300

ekonomi

metropoll araştırma şirketi

enflasyon

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Yüzde 84 diyenlerin diyenler yüzde 24.2; yüzde 170 diyenler 18.8; fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde 9.5 olarak ölçüldü.Araştırma künyesi: Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 2077 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +- 2,11 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekeleştirilmiştir.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metropoll araştırma şirketi, enflasyon