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https://sputniknews.com.tr/20230103/metropoll-anketi-2022-yilinda-enflasyon-yuzde-170-ve-uzeri-diyenlerin-orani-yuzde-475-1065338966.html
Metropoll anketi: 2022 yılında enflasyon yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5
Metropoll anketi: 2022 yılında enflasyon yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5
Metropoll Araştırma’nın “2022 yılında enflasyon yüzde kaç oldu?” sorusuna yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5 oldu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T17:46+0300
2023-01-03T17:47+0300
ekonomi
metropoll araştırma şirketi
enflasyon
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Yüzde 84 diyenlerin diyenler yüzde 24.2; yüzde 170 diyenler 18.8; fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde 9.5 olarak ölçüldü.Araştırma künyesi: Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 2077 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +- 2,11 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekeleştirilmiştir.
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metropoll araştırma şirketi, enflasyon
metropoll araştırma şirketi, enflasyon

Metropoll anketi: 2022 yılında enflasyon yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5

17:46 03.01.2023 (güncellendi: 17:47 03.01.2023)
© AFP 2022İtalya - market
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022
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Metropoll Araştırma’nın “2022 yılında enflasyon yüzde kaç oldu?” sorusuna yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı yüzde 47.5 oldu.
Yüzde 84 diyenlerin diyenler yüzde 24.2; yüzde 170 diyenler 18.8; fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde 9.5 olarak ölçüldü.

Araştırma künyesi: Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 2077 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +- 2,11 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekeleştirilmiştir.
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