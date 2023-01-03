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https://sputniknews.com.tr/20230103/meslek-ve-unvanlara-gore-zamli-memur-maaslari-listesi-1065346693.html
Meslek ve unvanlara göre zamlı memur maaşları listesi
Meslek ve unvanlara göre zamlı memur maaşları listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerine memur, memur emeklisi ve diğer emeklilere uygulanacak ücret artışı yüzde 25 olarak uygulanacak. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T21:41+0300
2023-01-03T21:43+0300
ekonomi
memur
emekli maaşı
memur maaşı
zam
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Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15.4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8.48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16.48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15.4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memuremekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.
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memur, emekli maaşı, memur maaşı, zam
memur, emekli maaşı, memur maaşı, zam

Meslek ve unvanlara göre zamlı memur maaşları listesi

21:41 03.01.2023 (güncellendi: 21:43 03.01.2023)
© AATürk Lirası, para, maaş
Türk Lirası, para, maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerine memur, memur emeklisi ve diğer emeklilere uygulanacak ücret artışı yüzde 25 olarak uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.
Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.
2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15.4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8.48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16.48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15.4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memuremekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.
Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şekilde belirlendi:​​​​​​​


UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2022 Temmuz (TL)

2023 Ocak (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

15.848

19.930

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

9.707

12.149

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

12.905

17.547

ÖĞRETMEN

1/4

12.276

15.188

BAŞKOMİSER

3/1

15.810

20.073

POLİS MEMURU

8/1

13.747

17.536

UZMAN DOKTOR

1/4

18.853

23.795

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

11.828

15.013

MÜHENDİS

1/4

16.205

20.479

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

10.100

12.640

PROFESÖR

1/4

25.984

32.750

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

15.311

19.367

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