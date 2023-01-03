https://sputniknews.com.tr/20230103/meslek-ve-unvanlara-gore-zamli-memur-maaslari-listesi-1065346693.html

Meslek ve unvanlara göre zamlı memur maaşları listesi

Meslek ve unvanlara göre zamlı memur maaşları listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerine memur, memur emeklisi ve diğer emeklilere uygulanacak ücret artışı yüzde 25 olarak uygulanacak. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T21:41+0300

2023-01-03T21:41+0300

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ekonomi

memur

emekli maaşı

memur maaşı

zam

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Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15.4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8.48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16.48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15.4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memuremekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

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memur, emekli maaşı, memur maaşı, zam