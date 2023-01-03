https://sputniknews.com.tr/20230103/mesai-saatinin-1030-olmasi-gerektigini-soyleyen-acun-niye-bu-kadar-erken-kalkiliyor-anlamiyorum-1065316333.html

Mesai saatinin 10:30 olması gerektiğini söyleyen Acun: Niye bu kadar erken kalkılıyor, anlamıyorum

Mesai saatinin 10:30 olması gerektiğini söyleyen Acun: Niye bu kadar erken kalkılıyor, anlamıyorum

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Türkiye'deki mesai saatleri ile ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Mesai saatinin 10.30 olması gerektiğini... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T06:58+0300

2023-01-03T06:58+0300

2023-01-03T06:58+0300

yaşam

acun ilıcalı

yaz saati uygulaması

yaz-kış saati uygulaması

mesai

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Televizyoncu ve İngiliz futbol takımı Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, işçilerin mesai saatleri ve çalışma sistemi hakkında yaptığı çıkışla gündeme damga vurdu. Kurallara isyan eden Ilıcalı, "Elimde güç olursa değiştireceğim" ifadesini kullandı.Türkiye Kalite Derneği'nde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, sabah erken saatte kalkmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan yakındı. Sistem hakkında eleştirilerde bulunan Ilıcalı, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:'2 saatte dünya mı kurtuluyor?''Gün mü yetişmiyor?''Mecburiyetler özel hayatımızı elimizden almış'

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Sputnik Türkiye

acun ilıcalı, yaz saati uygulaması, yaz-kış saati uygulaması, mesai