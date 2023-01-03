https://sputniknews.com.tr/20230103/mersinde-kadin-doktoru-darp-eden-iki-kisi-icin-ev-hapsi-karari-1065344633.html
Mersin'de kadın doktoru darp eden iki kişi için ev hapsi kararı
Mersin'de kadın doktoru darp eden iki kişi için ev hapsi kararı
Mersin'de, muayene odasına girip, bu sırada hastasını muayene eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş'ı çıkan tartışmada darp eden Sinem V. ile... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T20:48+0300
2023-01-03T20:48+0300
2023-01-03T20:50+0300
türkiye
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş, poliklinikte hastasını muayene ederken Zafer T. ve Sinem V. odaya girdi. Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 kişiyle sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer T. ve Sinem V., doktor Karakaş'ı darp etti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, Karakaş’ın ‘Beyaz Kod' bildirimi yapması üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilere, ev hapsi verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.
https://sputniknews.com.tr/20230102/mersinde-kadin-doktoru-darp-ettikleri-iddiasiyla-2-kisi-gozaltina-alindi-1065308025.html
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Mersin'de kadın doktoru darp eden iki kişi için ev hapsi kararı
20:48 03.01.2023 (güncellendi: 20:50 03.01.2023) Abone ol
Mersin'de, muayene odasına girip, bu sırada hastasını muayene eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş'ı çıkan tartışmada darp eden Sinem V. ile Zafer T., ev hapsiyle cezalandırıldı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş, poliklinikte hastasını muayene ederken Zafer T. ve Sinem V. odaya girdi.
Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 kişiyle sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer T. ve Sinem V., doktor Karakaş'ı darp etti.
Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, Karakaş’ın ‘Beyaz Kod' bildirimi yapması üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilere, ev hapsi verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.