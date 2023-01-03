https://sputniknews.com.tr/20230103/mersinde-kadin-doktoru-darp-eden-iki-kisi-icin-ev-hapsi-karari-1065344633.html

Mersin'de kadın doktoru darp eden iki kişi için ev hapsi kararı

Mersin'de kadın doktoru darp eden iki kişi için ev hapsi kararı

Mersin'de, muayene odasına girip, bu sırada hastasını muayene eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş'ı çıkan tartışmada darp eden Sinem V. ile... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T20:48+0300

2023-01-03T20:48+0300

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türkiye

mersin

kadın

doktor

darp

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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş, poliklinikte hastasını muayene ederken Zafer T. ve Sinem V. odaya girdi. Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 kişiyle sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer T. ve Sinem V., doktor Karakaş'ı darp etti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, Karakaş’ın ‘Beyaz Kod' bildirimi yapması üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilere, ev hapsi verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

https://sputniknews.com.tr/20230102/mersinde-kadin-doktoru-darp-ettikleri-iddiasiyla-2-kisi-gozaltina-alindi-1065308025.html

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