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Mersin'de kadın doktoru darp eden iki kişi için ev hapsi kararı
Mersin'de kadın doktoru darp eden iki kişi için ev hapsi kararı
Mersin'de, muayene odasına girip, bu sırada hastasını muayene eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş'ı çıkan tartışmada darp eden Sinem V. ile... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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doktor
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş, poliklinikte hastasını muayene ederken Zafer T. ve Sinem V. odaya girdi. Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 kişiyle sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer T. ve Sinem V., doktor Karakaş'ı darp etti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, Karakaş’ın ‘Beyaz Kod' bildirimi yapması üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilere, ev hapsi verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.
https://sputniknews.com.tr/20230102/mersinde-kadin-doktoru-darp-ettikleri-iddiasiyla-2-kisi-gozaltina-alindi-1065308025.html
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mersin, kadın, doktor, darp
mersin, kadın, doktor, darp

Mersin'de kadın doktoru darp eden iki kişi için ev hapsi kararı

20:48 03.01.2023 (güncellendi: 20:50 03.01.2023)
© İHA / KORAY ÜNLÜKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© İHA / KORAY ÜNLÜ
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Mersin'de, muayene odasına girip, bu sırada hastasını muayene eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş'ı çıkan tartışmada darp eden Sinem V. ile Zafer T., ev hapsiyle cezalandırıldı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş, poliklinikte hastasını muayene ederken Zafer T. ve Sinem V. odaya girdi.
Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 kişiyle sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer T. ve Sinem V., doktor Karakaş'ı darp etti.
Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, Karakaş’ın ‘Beyaz Kod' bildirimi yapması üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilere, ev hapsi verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
TÜRKİYE
Mersin'de kadın doktoru darp eden 2 kişi gözaltına alındı
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