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https://sputniknews.com.tr/20230103/melih-gokcek-jelibon-gondermesi-yapan-teomani-hedef-aldi-dingirik-1065323923.html
Melih Gökçek 'jelibon' göndermesi yapan Teoman'ı hedef aldı: 'Dingirik'
Melih Gökçek 'jelibon' göndermesi yapan Teoman'ı hedef aldı: 'Dingirik'
Eski Belediye Başkanı Gökçek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Teoman'ı ve dinleyicilerini hedef aldı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T12:33+0300
2023-01-03T12:34+0300
yaşam
teoman
melih gökçek
ankara büyükşehir belediyesi
jelibon
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Şarkıcı Teoman, yeni yıla girerken bir canlı performans sergilemişti. Teoman, konseri sırasında Melih Gökçek'in 'müjdesine' gönderme yaparak 00.00 itibariyle "Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100. yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" demişti.Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu ifadelerin ardından Teoman'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu. Teoman'ın CHP'li belediyelere 'yağ çektiği' ve kendisinin bu yüzden konserlere çağrıldığını iddia eden Gökçek, "Teoman'ın yanlış çaldığının ispatı" diyerek şarkıcının evde yaptığı yayından bir bölüm paylaştı.Teoman için 'Dingirik', ifadesini kullanan Gökçek, dinleyici kitlesine de 'sazan' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220628/melih-gokcek-yeraltinda-6-milyar-dolarlik-jelibon-bulunmus-1058069099.html
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teoman, melih gökçek, ankara büyükşehir belediyesi, jelibon
teoman, melih gökçek, ankara büyükşehir belediyesi, jelibon

Melih Gökçek 'jelibon' göndermesi yapan Teoman'ı hedef aldı: 'Dingirik'

12:33 03.01.2023 (güncellendi: 12:34 03.01.2023)
© Fotoğraf : twitterAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Fotoğraf : twitter
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Eski Belediye Başkanı Gökçek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Teoman'ı ve dinleyicilerini hedef aldı.
Şarkıcı Teoman, yeni yıla girerken bir canlı performans sergilemişti. Teoman, konseri sırasında Melih Gökçek'in 'müjdesine' gönderme yaparak 00.00 itibariyle "Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100. yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" demişti.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu ifadelerin ardından Teoman'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu. Teoman'ın CHP'li belediyelere 'yağ çektiği' ve kendisinin bu yüzden konserlere çağrıldığını iddia eden Gökçek, "Teoman'ın yanlış çaldığının ispatı" diyerek şarkıcının evde yaptığı yayından bir bölüm paylaştı.
Teoman için 'Dingirik', ifadesini kullanan Gökçek, dinleyici kitlesine de 'sazan' dedi.
Ankapark , Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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