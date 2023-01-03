https://sputniknews.com.tr/20230103/melih-gokcek-jelibon-gondermesi-yapan-teomani-hedef-aldi-dingirik-1065323923.html

Melih Gökçek 'jelibon' göndermesi yapan Teoman'ı hedef aldı: 'Dingirik'

Melih Gökçek 'jelibon' göndermesi yapan Teoman'ı hedef aldı: 'Dingirik'

Eski Belediye Başkanı Gökçek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Teoman'ı ve dinleyicilerini hedef aldı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T12:33+0300

2023-01-03T12:33+0300

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yaşam

teoman

melih gökçek

ankara büyükşehir belediyesi

jelibon

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Şarkıcı Teoman, yeni yıla girerken bir canlı performans sergilemişti. Teoman, konseri sırasında Melih Gökçek'in 'müjdesine' gönderme yaparak 00.00 itibariyle "Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100. yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" demişti.Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu ifadelerin ardından Teoman'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu. Teoman'ın CHP'li belediyelere 'yağ çektiği' ve kendisinin bu yüzden konserlere çağrıldığını iddia eden Gökçek, "Teoman'ın yanlış çaldığının ispatı" diyerek şarkıcının evde yaptığı yayından bir bölüm paylaştı.Teoman için 'Dingirik', ifadesini kullanan Gökçek, dinleyici kitlesine de 'sazan' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220628/melih-gokcek-yeraltinda-6-milyar-dolarlik-jelibon-bulunmus-1058069099.html

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teoman, melih gökçek, ankara büyükşehir belediyesi, jelibon