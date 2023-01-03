https://sputniknews.com.tr/20230103/lavrov-israilli-mevkidasi-cohenle-ukraynayi-konustu-1065342870.html

Lavrov, İsrailli mevkidaşı Cohen'le Ukrayna'yı konuştu

Lavrov, İsrailli mevkidaşı Cohen'le Ukrayna'yı konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumu istişare etti. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T19:57+0300

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sergey lavrov

dünya

eli cohen

israil

rusya

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Lavrov ve Cohen, İsrailli bakanın göreve başlamasının ardından ilk telefon görüşmelerini gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Cohen'e Rusya'nın özel askeri harekatı bağlamında Ukrayna'daki durum hakkında bilgi verdi.Taraflar Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durumu ele alırken Lavrov, Filistin-İsrail sorunuyla ilgili görüş alışverişi sırasında genel kabul görmüş uluslararası hukuki zemin temelinde barış sürecinin yeniden başlatılmasına katkı sunmayı sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.Lavrov, Suriye'deki durumun ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek normalleşmesinden yana olduklarını, bu ülkedeki terör tehdidinin BMGK'nın 2254 sayılı kararına uygun olarak ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

israil

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sergey lavrov, eli cohen, israil, rusya