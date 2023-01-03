https://sputniknews.com.tr/20230103/kuzey-kibrista-yeni-asgari-ucret-11-bin-800-turk-lirasi--1065332385.html
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret 11 bin 800 Türk lirası
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret 11 bin 800 Türk lirası
Kuzey Kıbrıs Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ülkede 2023 yılının asgari ücretini net 11 bin 800 Türk lirası olarak açıkladı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T15:01+0300
2023-01-03T15:01+0300
2023-01-03T15:05+0300
ekonomi
kuzey kıbrıs
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065332478_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ce715026ef91af17eed759d1693df759.jpg
Kuzey Kıbrıs'ta hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı komisyon, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda taraflar, geçen yıl net 8 bin 600 Türk lirası olarak uygulanan asgari ücrete zam yapılması konusunda uzlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 2023 yılında ülkede uygulanacak asgari ücretin net 11 bin 800, brüt 13 bin 563 Türk lirası olarak tespit edildiğini belirtti. Taçoy, yeni ücretin ocak ayından itibaren uygulanacağını ifade etti. Yeni asgari ücretin taraflara hayırlı olmasını dileyen Taçoy, iş yerlerine yaklaşık yüzde 50 sigorta prim desteği verileceğini vurguladı.
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065332478_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_9c51510eb7750ffd1fff76897e511d20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kıbrıs, asgari ücret
kuzey kıbrıs, asgari ücret
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret 11 bin 800 Türk lirası
15:01 03.01.2023 (güncellendi: 15:05 03.01.2023) Abone ol
Kuzey Kıbrıs Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ülkede 2023 yılının asgari ücretini net 11 bin 800 Türk lirası olarak açıkladı.
Kuzey Kıbrıs'ta hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı komisyon, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda taraflar, geçen yıl net 8 bin 600 Türk lirası olarak uygulanan asgari ücrete zam yapılması konusunda uzlaştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 2023 yılında ülkede uygulanacak asgari ücretin net 11 bin 800, brüt 13 bin 563 Türk lirası olarak tespit edildiğini belirtti.
Taçoy, yeni ücretin ocak ayından itibaren uygulanacağını ifade etti. Yeni asgari ücretin taraflara hayırlı olmasını dileyen Taçoy, iş yerlerine yaklaşık yüzde 50 sigorta prim desteği verileceğini vurguladı.