https://sputniknews.com.tr/20230103/kopek-saldirisina-ugrayan-adam-kuduz-asisi-icin-100-km-yol-gitti-1065321806.html

Köpek saldırısına uğrayan adam, kuduz aşısı için 100 km yol gitti

Köpek saldırısına uğrayan adam, kuduz aşısı için 100 km yol gitti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iş yerine giden bir vatandaş başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek ısırması sonrası yaralanan vatandaş, kuduz... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T11:47+0300

2023-01-03T11:47+0300

2023-01-03T11:47+0300

yaşam

karabük

köpek

kuduz

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Olay, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Zafer Çoban isimli vatandaş arabasını park ettikten sonra iş yerine giderken başıboş sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak ısırıldı.Büyük korku yaşayan Çoban, köpeğin uzaklaşmasıyla soluğu Safranbolu Devlet Hastanesinde aldı. İlk müdahalesinin ardından Çoban, Karabük, Bolu, Zonguldak ve Bartın illerindeki sağlık kuruluşlarında kuduz aşısının bulunmaması dolayısıyla Kastamonu’ya giderek ilk doz aşısını yaptırdı.Çoban, her sabah işe giderken sıkıntı yaşadıklarını ve sokak köpeklerinin tehlike oluşturduğunu söyledi.

karabük

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karabük, köpek, kuduz