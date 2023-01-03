https://sputniknews.com.tr/20230103/kopek-saldirisina-ugrayan-adam-kuduz-asisi-icin-100-km-yol-gitti-1065321806.html
Köpek saldırısına uğrayan adam, kuduz aşısı için 100 km yol gitti
Köpek saldırısına uğrayan adam, kuduz aşısı için 100 km yol gitti
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iş yerine giden bir vatandaş başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek ısırması sonrası yaralanan vatandaş, kuduz... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T11:47+0300
2023-01-03T11:47+0300
2023-01-03T11:47+0300
yaşam
karabük
köpek
kuduz
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Olay, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Zafer Çoban isimli vatandaş arabasını park ettikten sonra iş yerine giderken başıboş sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak ısırıldı.Büyük korku yaşayan Çoban, köpeğin uzaklaşmasıyla soluğu Safranbolu Devlet Hastanesinde aldı. İlk müdahalesinin ardından Çoban, Karabük, Bolu, Zonguldak ve Bartın illerindeki sağlık kuruluşlarında kuduz aşısının bulunmaması dolayısıyla Kastamonu’ya giderek ilk doz aşısını yaptırdı.Çoban, her sabah işe giderken sıkıntı yaşadıklarını ve sokak köpeklerinin tehlike oluşturduğunu söyledi.
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karabük, köpek, kuduz
Köpek saldırısına uğrayan adam, kuduz aşısı için 100 km yol gitti
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iş yerine giden bir vatandaş başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek ısırması sonrası yaralanan vatandaş, kuduz aşısı olmak için 100 kilometre yol gitmek zorunda kaldı
Olay, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Zafer Çoban isimli vatandaş arabasını park ettikten sonra iş yerine giderken başıboş sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak ısırıldı.
Büyük korku yaşayan Çoban, köpeğin uzaklaşmasıyla soluğu Safranbolu Devlet Hastanesinde aldı. İlk müdahalesinin ardından Çoban, Karabük, Bolu, Zonguldak ve Bartın illerindeki sağlık kuruluşlarında kuduz aşısının bulunmaması dolayısıyla Kastamonu’ya giderek ilk doz aşısını yaptırdı.
Çoban, her sabah işe giderken sıkıntı yaşadıklarını ve sokak köpeklerinin tehlike oluşturduğunu söyledi.