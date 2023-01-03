Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş tepkisi: 'Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti'
13:51 03.01.2023 (güncellendi: 14:10 03.01.2023)
© AAKılıçdaroğlu
© AA
Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin "Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Akademisyendi, milliyetçiydi ve iki kız çocuğu babasıydı. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Türkiye'yi yöneten kişi kapı kapı para için dolaşmayacak.
Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Akademisyendi, milliyetçiydi ve iki kız çocuğu babasıydı. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz.
Hakimi Samsun'a sürdüler. Söylediği şeyler var hakimin. Bugün grup başkanvekillerimiz, Adalet Bakanlığı'na gidecekler. Samsun'a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılsın istiyoruz. Eğer soruşturma açılmazsa, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Hakim hangi gerekçe ile sürüldü?
Hakim savcılara sesleniyorum, saraydan talimat alıyorsanız, bunu hesabını yeri gelince vereceksiniz. Ayarını bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını bilin.
İBB Başkanlığı bünyesinde terörle iltisaklı kişiler çalışıyormuş. 1668 kişiye çıkardı bu rakamı. Belediye, bu kişileri bize bildirin diyor. Size cevap vermeyiz deniyor. Sevgili halkım, hem suçlayacaksın hem de bildirmeyeceksin. Siz işlem yapın o halde diyor belediye, sonra yapacağım diyor bakanlık. Arşiv araştırması yapın diyor belediye, AYM yazı yazıyor. Ekrem Bey suçlanıyor. 'İyi hal kağıdı almadığınız bir kişi var mı?' dedim yok dediler. Sen terörist arıyorsan, o kişilere iyi hal kağıdı veren savcıyı suçlaman lazım.
Numan Kurtulmuş diyor ki belediye başkanına sorumluk çıkarılamaz diyor.
Fatih Sultan Mehmet tablosunu neden Türkiye'ye getirdiniz diyorlar. Allah sabır versin.
İmamoğlu'na bu komployu devam ettirirlerse, Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse, bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak göreceğiz. Bunu yaparlarsa kimse Bay Kemal'den daha fazla sabır beklemesin. Cehennemin kapılarını açarlar.