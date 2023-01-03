Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş tepkisi: 'Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti'

Türkiye'yi yöneten kişi kapı kapı para için dolaşmayacak. Türkiye'yi yöneten kişi kapı kapı para için dolaşmayacak.

Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Akademisyendi, milliyetçiydi ve iki kız çocuğu babasıydı. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz. Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Akademisyendi, milliyetçiydi ve iki kız çocuğu babasıydı. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz.

Hakimi Samsun'a sürdüler. Söylediği şeyler var hakimin. Bugün grup başkanvekillerimiz, Adalet Bakanlığı'na gidecekler. Samsun'a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılsın istiyoruz. Eğer soruşturma açılmazsa, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Hakim hangi gerekçe ile sürüldü? Hakimi Samsun'a sürdüler. Söylediği şeyler var hakimin. Bugün grup başkanvekillerimiz, Adalet Bakanlığı'na gidecekler. Samsun'a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılsın istiyoruz. Eğer soruşturma açılmazsa, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Hakim hangi gerekçe ile sürüldü?

Hakim savcılara sesleniyorum, saraydan talimat alıyorsanız, bunu hesabını yeri gelince vereceksiniz. Ayarını bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını bilin. Hakim savcılara sesleniyorum, saraydan talimat alıyorsanız, bunu hesabını yeri gelince vereceksiniz. Ayarını bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını bilin.

İBB Başkanlığı bünyesinde terörle iltisaklı kişiler çalışıyormuş. 1668 kişiye çıkardı bu rakamı. Belediye, bu kişileri bize bildirin diyor. Size cevap vermeyiz deniyor. Sevgili halkım, hem suçlayacaksın hem de bildirmeyeceksin. Siz işlem yapın o halde diyor belediye, sonra yapacağım diyor bakanlık. Arşiv araştırması yapın diyor belediye, AYM yazı yazıyor. Ekrem Bey suçlanıyor. 'İyi hal kağıdı almadığınız bir kişi var mı?' dedim yok dediler. Sen terörist arıyorsan, o kişilere iyi hal kağıdı veren savcıyı suçlaman lazım. İBB Başkanlığı bünyesinde terörle iltisaklı kişiler çalışıyormuş. 1668 kişiye çıkardı bu rakamı. Belediye, bu kişileri bize bildirin diyor. Size cevap vermeyiz deniyor. Sevgili halkım, hem suçlayacaksın hem de bildirmeyeceksin. Siz işlem yapın o halde diyor belediye, sonra yapacağım diyor bakanlık. Arşiv araştırması yapın diyor belediye, AYM yazı yazıyor. Ekrem Bey suçlanıyor. 'İyi hal kağıdı almadığınız bir kişi var mı?' dedim yok dediler. Sen terörist arıyorsan, o kişilere iyi hal kağıdı veren savcıyı suçlaman lazım.

Numan Kurtulmuş diyor ki belediye başkanına sorumluk çıkarılamaz diyor. Numan Kurtulmuş diyor ki belediye başkanına sorumluk çıkarılamaz diyor.

Fatih Sultan Mehmet tablosunu neden Türkiye'ye getirdiniz diyorlar. Allah sabır versin. Fatih Sultan Mehmet tablosunu neden Türkiye'ye getirdiniz diyorlar. Allah sabır versin.