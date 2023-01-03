https://sputniknews.com.tr/20230103/kilicdaroglu-yuzde-25-gelmis-iclerinden-siz-sadaka-mi-veriyorsunuz-1065340959.html
Kılıçdaroğlu: Yüzde 25 gelmiş içlerinden, siz sadaka mı veriyorsunuz
Kılıçdaroğlu: Yüzde 25 gelmiş içlerinden, siz sadaka mı veriyorsunuz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, memur ve emekli maaşlarında yüzde 25 artış oranıyla ilgili "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz" yorumunda bulundu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T18:46+0300
2023-01-03T18:46+0300
2023-01-03T18:47+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
tüik
memur
emekli maaşı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağı açıklamasına sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu paylaşımında “Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/cumhurbaskani-erdogan-memur-ve-emekli-maas-artis-oranini-yuzde-25e-cikariyoruz-1065332149.html
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kemal kılıçdaroğlu, tüik, memur, emekli maaşı
kemal kılıçdaroğlu, tüik, memur, emekli maaşı
Kılıçdaroğlu: Yüzde 25 gelmiş içlerinden, siz sadaka mı veriyorsunuz
18:46 03.01.2023 (güncellendi: 18:47 03.01.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, memur ve emekli maaşlarında yüzde 25 artış oranıyla ilgili "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz" yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağı açıklamasına sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında “Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz” dedi.