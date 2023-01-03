https://sputniknews.com.tr/20230103/kilicdaroglu-yuzde-25-gelmis-iclerinden-siz-sadaka-mi-veriyorsunuz-1065340959.html

Kılıçdaroğlu: Yüzde 25 gelmiş içlerinden, siz sadaka mı veriyorsunuz

Kılıçdaroğlu: Yüzde 25 gelmiş içlerinden, siz sadaka mı veriyorsunuz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, memur ve emekli maaşlarında yüzde 25 artış oranıyla ilgili "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz" yorumunda bulundu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T18:46+0300

2023-01-03T18:46+0300

2023-01-03T18:47+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

tüik

memur

emekli maaşı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağı açıklamasına sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu paylaşımında “Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230103/cumhurbaskani-erdogan-memur-ve-emekli-maas-artis-oranini-yuzde-25e-cikariyoruz-1065332149.html

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kemal kılıçdaroğlu, tüik, memur, emekli maaşı