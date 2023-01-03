https://sputniknews.com.tr/20230103/kamu-bankalarindan-yeni-kredi-paketi-1065321007.html

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

3 kamu bankası tarafından 'Tekno Girişimci Destek Kredisi' ile 6 ay ana para ödemesiz 60 ay vadeli kredi sağlanacak. Firmalara 500 bin lira tutarında kredi... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

banka

kredi

kamu bankası

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3 kamu bankası yeni bir kredi paketi hazırladı. 'Tekno Girişimci Destek Kredisi' ile 6 ay ana para ödemesiz 60 ay vadeli kredi sağlanacak.Firmalara 500 bin lira tutarında kredi yıllık yüzde 13.5 sabit faizle verilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştıCumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Aralık 2022'de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladıkları 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdıklarını söylemişti.Erdoğan, ''Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel, 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz'' ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221229/erdogan-tersine-beyin-gocu-tesviklerimizle-onemli-bir-yere-geldik-1065165985.html

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