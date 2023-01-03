https://sputniknews.com.tr/20230103/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-seferler-bazi-istasyonlarda-yapilamiyor-1065316486.html

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı istasyonlarda yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı istasyonlarda yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında tarıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Çapa ile Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T07:59+0300

2023-01-03T07:59+0300

2023-01-03T08:00+0300

türkiye

istanbul

kabataş

bağcılar-kabataş

bağcılar

tramvay

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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istanbul, kabataş, bağcılar-kabataş, bağcılar, tramvay