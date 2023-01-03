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https://sputniknews.com.tr/20230103/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-seferler-bazi-istasyonlarda-yapilamiyor-1065316486.html
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı istasyonlarda yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı istasyonlarda yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında tarıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Çapa ile Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T07:59+0300
2023-01-03T08:00+0300
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kabataş
bağcılar-kabataş
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
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istanbul, kabataş, bağcılar-kabataş, bağcılar, tramvay
istanbul, kabataş, bağcılar-kabataş, bağcılar, tramvay

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı istasyonlarda yapılamıyor

07:59 03.01.2023 (güncellendi: 08:00 03.01.2023)
© AAKabataş- Bağcılar tramvay hattı
Kabataş- Bağcılar tramvay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında tarıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Çapa ile Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
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