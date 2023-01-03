https://sputniknews.com.tr/20230103/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-seferler-bazi-istasyonlarda-yapilamiyor-1065316486.html
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı istasyonlarda yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı istasyonlarda yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında tarıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Çapa ile Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T07:59+0300
2023-01-03T07:59+0300
2023-01-03T08:00+0300
türkiye
istanbul
kabataş
bağcılar-kabataş
bağcılar
tramvay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/1a/1042530103_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8b7ff74ea93d69560a2c3b60e98fd6e3.jpg
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
türkiye
istanbul
kabataş
bağcılar-kabataş
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/1a/1042530103_345:0:1545:900_1920x0_80_0_0_18bdcb69b1f6b990ffbe23d8e9defaac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kabataş, bağcılar-kabataş, bağcılar, tramvay
istanbul, kabataş, bağcılar-kabataş, bağcılar, tramvay
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı istasyonlarda yapılamıyor
07:59 03.01.2023 (güncellendi: 08:00 03.01.2023) Abone ol
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında tarıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Çapa ile Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.