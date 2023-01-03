https://sputniknews.com.tr/20230103/japon-hukumeti-tokyodan-tasinacak-ailelere-cocuk-basina-1-milyon-yen-verecek-1065319496.html
Japon hükümeti başkent Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk başına 1 milyon yen verecek
Japon hükümeti başkent Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk başına 1 milyon yen verecek
Japonya'da hükümet, diğer bölgelerdeki nüfus azalışının önüne çekmek için Tokyo'dan taşınma kararı alan her aileye, çocuk başına 1 milyon yen teşvik... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T10:13+0300
2023-01-03T10:13+0300
2023-01-03T10:18+0300
yaşam
japonya
tokyo
çocuk
teşvik
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Japonya'nın çeşitli bölgelerindeki nüfus düşüşünü tersine çevirmek amacıyla alınan karar kapsamında nisandan itibaren Tokyo'dan taşınan ailelere çocuk başına 1 milyon yen teşvik verilecek.Hükümetin, buna yönelik daha önce verdiği teşvik 300 bin yendi.Kyodo ajansı, paranın yarısının merkezi hükümetten, diğer yarısının da belediyelerden geleceğini bildirdi.Geçen yıl Tokyo'nun nüfusu ilk kez düşmüş olsa da hükümet, kentinnüfus yoğunluğunu düşürmek ve ülkenin diğer bölümlerini canlandırmak için daha fazla adım atılması gerektiği düşünüyor.Tokyo’dan taşınan ailelerin teşvik ödemesini aldıktan sonra yeni taşındıkları yerlerde en az 5 yıl yaşaması, haneden bir kişinin çalışması gerekiyor. 5 yıldan önce Tokyo’ya dönenler ödemeyi iade etmek durumunda kalacak.Hükümet, 2027 yılına kadar 10 bin insanın Tokyo'dan kırsal alanlara taşınmış olamasını bekliyor.Nikkei gazetesinin aktardığına göre plan, 2019'da 71 ve 2020'de 290 aile aynı çalışma kapsamında hükümetten destek almıştı. 2021'e gelindiğinde bu sayı, uzaktan çalışmanın daha yaygın hale gelmesiyle 1184'e çıkmıştı.Hükümetin paylaştığı verilere göre, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın nüfusu 2020 ve 2021 yıllarda 644 binlik rekor bir düşüş yaşadı.Nüfusun şu anki 125 milyondan 2065'e kadar tahminen 88 milyona, yani 45 yıl içinde yüzde 30 düşmesi bekleniyor. Ülkede 65 yaş üstülerin sayısı artmaya devam ederken doğum oranları beklenenin çok altında.
https://sputniknews.com.tr/20220604/japonyada-2021de-yeni-dogan-sayisi-son-120-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1056975133.html
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japonya, tokyo, çocuk, teşvik
japonya, tokyo, çocuk, teşvik
Japon hükümeti başkent Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk başına 1 milyon yen verecek
10:13 03.01.2023 (güncellendi: 10:18 03.01.2023) Abone ol
Japonya'da hükümet, diğer bölgelerdeki nüfus azalışının önüne çekmek için Tokyo'dan taşınma kararı alan her aileye, çocuk başına 1 milyon yen teşvik verileceğini duyurdu.
Japonya'nın çeşitli bölgelerindeki nüfus düşüşünü tersine çevirmek amacıyla alınan karar kapsamında nisandan itibaren Tokyo'dan taşınan ailelere çocuk başına 1 milyon yen teşvik verilecek.
Hükümetin, buna yönelik daha önce verdiği teşvik 300 bin yendi.
Kyodo ajansı, paranın yarısının merkezi hükümetten, diğer yarısının da belediyelerden geleceğini bildirdi.
Geçen yıl Tokyo'nun nüfusu ilk kez düşmüş olsa da hükümet, kentinnüfus yoğunluğunu düşürmek ve ülkenin diğer bölümlerini canlandırmak için daha fazla adım atılması gerektiği düşünüyor.
Tokyo’dan taşınan ailelerin teşvik ödemesini aldıktan sonra yeni taşındıkları yerlerde en az 5 yıl yaşaması, haneden bir kişinin çalışması gerekiyor. 5 yıldan önce Tokyo’ya dönenler ödemeyi iade etmek durumunda kalacak.
Hükümet, 2027 yılına kadar 10 bin insanın Tokyo'dan kırsal alanlara taşınmış olamasını bekliyor.
Nikkei gazetesinin aktardığına göre plan, 2019'da 71 ve 2020'de 290 aile aynı çalışma kapsamında hükümetten destek almıştı. 2021'e gelindiğinde bu sayı, uzaktan çalışmanın daha yaygın hale gelmesiyle 1184'e çıkmıştı.
Hükümetin paylaştığı verilere göre, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın nüfusu 2020 ve 2021 yıllarda 644 binlik rekor bir düşüş yaşadı.
Nüfusun şu anki 125 milyondan 2065'e kadar tahminen 88 milyona, yani 45 yıl içinde yüzde 30 düşmesi bekleniyor.
Ülkede 65 yaş üstülerin sayısı artmaya devam ederken doğum oranları beklenenin çok altında.