https://sputniknews.com.tr/20230103/ingiltereden-dusuk-gelirlilere-900-sterlin-yasam-maliyeti-destegi-1065336903.html

İngiltere'den düşük gelirlilere 900 sterlin yaşam maliyeti desteği

İngiltere'den düşük gelirlilere 900 sterlin yaşam maliyeti desteği

İngiltere'deki milyonlarca düşük gelirli hane hükümetten mali yıl boyunca 900 sterline (1,084 dolar) varan destek alacak. İngiltere Çalışma ve Emeklilik... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T16:49+0300

2023-01-03T16:49+0300

2023-01-03T17:21+0300

dünya

ingiltere

ekonomi

mali destek

sterlin

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İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, milyonlarca düşük gelirli hanenin hükümetten mali yıl boyunca 900 sterline (1.084 dolar) varan yaşam maliyeti desteği alacağını söyledi.Bakanlık yaptığı açıklamada, paranın doğrudan hak sahiplerinin banka hesaplarına mali yıl boyunca üç ödemede gideceğini söyledi.Bloomberg HT'nin haberine göre nakit desteği, bir dizi vergi artışı ve daha sıkı kamu harcamalarıyla birlikte Maliye bakanı Jeremy Hunt tarafından Sonbahar bildirisinde açıklandı. Hükümet o sırada ödeme planı hakkında ayrıntı vermedi.Bakanlık ayrıca, altı milyondan fazla engelli için 150 pound ve sekiz milyondan fazla emekli için ekstra 300 pound destek olacağını söyledi.Yaşam maliyeti kriziyle mücadele eden İngiltere, geçen yıl düşük gelirli haneler için 1.200 sterlinlik bir nakit destek programı açıklamıştı.

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ingiltere, ekonomi, mali destek, sterlin