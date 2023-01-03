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https://sputniknews.com.tr/20230103/ingiltereden-dusuk-gelirlilere-900-sterlin-yasam-maliyeti-destegi-1065336903.html
İngiltere'den düşük gelirlilere 900 sterlin yaşam maliyeti desteği
İngiltere'den düşük gelirlilere 900 sterlin yaşam maliyeti desteği
İngiltere'deki milyonlarca düşük gelirli hane hükümetten mali yıl boyunca 900 sterline (1,084 dolar) varan destek alacak. İngiltere Çalışma ve Emeklilik... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T16:49+0300
2023-01-03T17:21+0300
dünya
ingiltere
ekonomi
mali destek
sterlin
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İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, milyonlarca düşük gelirli hanenin hükümetten mali yıl boyunca 900 sterline (1.084 dolar) varan yaşam maliyeti desteği alacağını söyledi.Bakanlık yaptığı açıklamada, paranın doğrudan hak sahiplerinin banka hesaplarına mali yıl boyunca üç ödemede gideceğini söyledi.Bloomberg HT'nin haberine göre nakit desteği, bir dizi vergi artışı ve daha sıkı kamu harcamalarıyla birlikte Maliye bakanı Jeremy Hunt tarafından Sonbahar bildirisinde açıklandı. Hükümet o sırada ödeme planı hakkında ayrıntı vermedi.Bakanlık ayrıca, altı milyondan fazla engelli için 150 pound ve sekiz milyondan fazla emekli için ekstra 300 pound destek olacağını söyledi.Yaşam maliyeti kriziyle mücadele eden İngiltere, geçen yıl düşük gelirli haneler için 1.200 sterlinlik bir nakit destek programı açıklamıştı.
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ingiltere, ekonomi, mali destek, sterlin
ingiltere, ekonomi, mali destek, sterlin

İngiltere'den düşük gelirlilere 900 sterlin yaşam maliyeti desteği

16:49 03.01.2023 (güncellendi: 17:21 03.01.2023)
© REUTERS / Stefan Wermuthİngiltere bayrağı
İngiltere bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© REUTERS / Stefan Wermuth
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İngiltere'deki milyonlarca düşük gelirli hane hükümetten mali yıl boyunca 900 sterline (1,084 dolar) varan destek alacak. İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı yaptığı açıklamada, paranın kişilerin banka hesaplarına mali yıl boyunca üç ödemede yapılacağını açıkladı.
İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, milyonlarca düşük gelirli hanenin hükümetten mali yıl boyunca 900 sterline (1.084 dolar) varan yaşam maliyeti desteği alacağını söyledi.
Bakanlık yaptığı açıklamada, paranın doğrudan hak sahiplerinin banka hesaplarına mali yıl boyunca üç ödemede gideceğini söyledi.
Bloomberg HT'nin haberine göre nakit desteği, bir dizi vergi artışı ve daha sıkı kamu harcamalarıyla birlikte Maliye bakanı Jeremy Hunt tarafından Sonbahar bildirisinde açıklandı. Hükümet o sırada ödeme planı hakkında ayrıntı vermedi.
Bakanlık ayrıca, altı milyondan fazla engelli için 150 pound ve sekiz milyondan fazla emekli için ekstra 300 pound destek olacağını söyledi.
Yaşam maliyeti kriziyle mücadele eden İngiltere, geçen yıl düşük gelirli haneler için 1.200 sterlinlik bir nakit destek programı açıklamıştı.
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