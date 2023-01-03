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https://sputniknews.com.tr/20230103/ilber-ortaylidan-lozan-antlasmasi-yorumu-bu-tur-anlasmalarda-sure-yoktur-hoduk-gibi-inaniyorlar-1065319373.html
İlber Ortaylı'dan Lozan Antlaşması yorumu: Bu tür anlaşmalarda süre yoktur, hödük gibi inanıyorlar
İlber Ortaylı'dan Lozan Antlaşması yorumu: Bu tür anlaşmalarda süre yoktur, hödük gibi inanıyorlar
İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında 'safsata' ifadesini kullandı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
lozan
lozan anlaşması
lozan anlaşması
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Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında "safsata" dedi.Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ortaylı şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220915/micotakis-turkiye-lozan-antlasmasinin-yuzyillar-boyunca-gecerli-olacagini-anlamak-zorunda-1061219787.html
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türkiye, lozan, lozan anlaşması, lozan anlaşması, ilber ortaylı

İlber Ortaylı'dan Lozan Antlaşması yorumu: Bu tür anlaşmalarda süre yoktur, hödük gibi inanıyorlar

10:12 03.01.2023 (güncellendi: 10:14 03.01.2023)
© DHAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© DHA
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İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında 'safsata' ifadesini kullandı.
Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında "safsata" dedi.
Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ortaylı şu ifadeleri kullandı:
"Vallahi bu safsata yıllardır kocaman bir saçmalık halini aldı. Yapacak işleri yok, tüm gün kahvede oturup adamlar Lozan konuşuyor. Eline tarih kitabı almamış adam ‘Lozan’ diyor, ‘100 yıl’ diyor. Hepsi uydurma. İnan anlamıyorum. Hödük gibi inanıyorlar bir de buna. Bu tür anlaşmalarda süre yoktur, taraflardan biri çekilirse ittifak (anlaşma) düşmez ancak senin üyeliğin düşer. Olay budur."
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