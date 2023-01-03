https://sputniknews.com.tr/20230103/ilber-ortaylidan-lozan-antlasmasi-yorumu-bu-tur-anlasmalarda-sure-yoktur-hoduk-gibi-inaniyorlar-1065319373.html
İlber Ortaylı'dan Lozan Antlaşması yorumu: Bu tür anlaşmalarda süre yoktur, hödük gibi inanıyorlar
İlber Ortaylı'dan Lozan Antlaşması yorumu: Bu tür anlaşmalarda süre yoktur, hödük gibi inanıyorlar
İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında 'safsata' ifadesini kullandı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T10:12+0300
2023-01-03T10:12+0300
2023-01-03T10:14+0300
türkiye
türkiye
lozan
lozan anlaşması
lozan anlaşması
ilber ortaylı
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Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında "safsata" dedi.Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ortaylı şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220915/micotakis-turkiye-lozan-antlasmasinin-yuzyillar-boyunca-gecerli-olacagini-anlamak-zorunda-1061219787.html
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İlber Ortaylı'dan Lozan Antlaşması yorumu: Bu tür anlaşmalarda süre yoktur, hödük gibi inanıyorlar
10:12 03.01.2023 (güncellendi: 10:14 03.01.2023) Abone ol
İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında 'safsata' ifadesini kullandı.
Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın süresini doldurduğu tartışmaları hakkında "safsata" dedi.
Hürriyet yazarı Fulya Soybaş
'a konuşan
Ortaylı şu ifadeleri kullandı:
"Vallahi bu safsata yıllardır kocaman bir saçmalık halini aldı. Yapacak işleri yok, tüm gün kahvede oturup adamlar Lozan konuşuyor. Eline tarih kitabı almamış adam ‘Lozan’ diyor, ‘100 yıl’ diyor. Hepsi uydurma. İnan anlamıyorum. Hödük gibi inanıyorlar bir de buna. Bu tür anlaşmalarda süre yoktur, taraflardan biri çekilirse ittifak (anlaşma) düşmez ancak senin üyeliğin düşer. Olay budur."