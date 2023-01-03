İBB'ye 'terör' soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak

“Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak.