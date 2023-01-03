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İBB'ye 'terör' soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak
İBB'ye 'terör' soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak
İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik açtığı 'terör' soruşturmasına ilişkin İmamoğlu'nun yarın... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T22:55+0300
2023-01-03T22:55+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı 'terör' soruşturmasına ilişkin yarın yeni bir açıklama yapacak.Soruşturmaya ilişkin geçen hafta açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenleyeceği toplantı yarın saat 10'da başlayacak.İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak."
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ibb, ekrem imamoğlu, murat ongun
ibb, ekrem imamoğlu, murat ongun

İBB'ye 'terör' soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak

22:55 03.01.2023
© AFP 2022 / YASIN AKGULİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Saraçhane mitingi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Saraçhane mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik açtığı 'terör' soruşturmasına ilişkin İmamoğlu'nun yarın yeni açıklamalar yapacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı 'terör' soruşturmasına ilişkin yarın yeni bir açıklama yapacak.
Soruşturmaya ilişkin geçen hafta açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenleyeceği toplantı yarın saat 10'da başlayacak.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak."
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