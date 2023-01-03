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https://sputniknews.com.tr/20230103/hizbullah-lideri-nasrallah-lubnanda-hizbullahi-sirtindan-bicaklamayacak-cumhurbaskani-istiyoruz-1065350786.html
Hizbullah lideri Nasrallah: Lübnan'da Hizbullah'ı sırtından bıçaklamayacak Cumhurbaşkanı istiyoruz
Hizbullah lideri Nasrallah: Lübnan'da Hizbullah'ı sırtından bıçaklamayacak Cumhurbaşkanı istiyoruz
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Hizbullah'ı sırtından bıçaklamayacak bir Cumhurbaşkanı istediklerini aksi halde durumun iç savaşa... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T23:48+0300
2023-01-03T23:48+0300
dünya
lübnan
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Nasrallah, İran'ın eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün üçüncü yılında Hizbullah tarafından düzenlenen programda konuştu.Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Nasrallah, "Hizbullah'ı sırtından bıçaklamayacak bir Cumhurbaşkanı istediklerini aksi halde durumun iç savaşa gideceğini" ifade etti.Ayrıca, İran'ın Lübnan işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Nasrallah, "İran sadece nükleer dosya üzerinde müzakere ediyor. Bölgenin dosyalarını müzakerelere sokmak isteyenler Amerikalılar.” şeklinde konuştu.Siyonistlerin, Mescid-i Aksa'ya, Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına saldırması, sadece Filistin'de değil, tüm bölgede durumu alt üst edecek." ifadelerini kullanan Nasrallah, Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan yeni hükümetin "geçici İsrail varlığının düşüşünü hızlandırdığını" kaydetti.İsrail'le ülkesi arasındaki deniz sınırı çizimi konusunda da görüşlerini paylaşan Nasrallah, "Lübnan'daki angajman kurallarındaki herhangi bir değişikliği kabul etmeyeceklerini" söyledi.
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lübnan, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil, filistin, iran
lübnan, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil, filistin, iran

Hizbullah lideri Nasrallah: Lübnan'da Hizbullah'ı sırtından bıçaklamayacak Cumhurbaşkanı istiyoruz

23:48 03.01.2023
© AALübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Hizbullah'ı sırtından bıçaklamayacak bir Cumhurbaşkanı istediklerini aksi halde durumun iç savaşa gideceğini" ifade etti.
Nasrallah, İran'ın eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün üçüncü yılında Hizbullah tarafından düzenlenen programda konuştu.

Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Nasrallah, "Hizbullah'ı sırtından bıçaklamayacak bir Cumhurbaşkanı istediklerini aksi halde durumun iç savaşa gideceğini" ifade etti.
Ayrıca, İran'ın Lübnan işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Nasrallah, "İran sadece nükleer dosya üzerinde müzakere ediyor. Bölgenin dosyalarını müzakerelere sokmak isteyenler Amerikalılar.” şeklinde konuştu.

Siyonistlerin, Mescid-i Aksa'ya, Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına saldırması, sadece Filistin'de değil, tüm bölgede durumu alt üst edecek." ifadelerini kullanan Nasrallah, Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan yeni hükümetin "geçici İsrail varlığının düşüşünü hızlandırdığını" kaydetti.
İsrail'le ülkesi arasındaki deniz sınırı çizimi konusunda da görüşlerini paylaşan Nasrallah, "Lübnan'daki angajman kurallarındaki herhangi bir değişikliği kabul etmeyeceklerini" söyledi.
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