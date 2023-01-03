https://sputniknews.com.tr/20230103/hablemitoglu-suikasti-davasinda-saniklarin-yargilanmasina-14-subatta-baslanacak-1065341143.html

Hablemitoğlu suikastı davasında sanıkların yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak

Hablemitoğlu suikastı davasında sanıkların yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak

Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T19:06+0300

2023-01-03T19:06+0300

2023-01-03T19:06+0300

necip hablemitoğlu

türkiye

fetö

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak.Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zaptı hazırladı. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, duruşma için 14 Şubat'ı belirledi.

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necip hablemitoğlu, fetö