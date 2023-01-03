https://sputniknews.com.tr/20230103/hablemitoglu-suikasti-davasinda-saniklarin-yargilanmasina-14-subatta-baslanacak-1065341143.html
Hablemitoğlu suikastı davasında sanıkların yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak
Hablemitoğlu suikastı davasında sanıkların yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak
Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T19:06+0300
2023-01-03T19:06+0300
2023-01-03T19:06+0300
necip hablemitoğlu
türkiye
fetö
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak.Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zaptı hazırladı. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, duruşma için 14 Şubat'ı belirledi.
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necip hablemitoğlu, fetö
Hablemitoğlu suikastı davasında sanıkların yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak
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Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zaptı hazırladı. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, duruşma için 14 Şubat'ı belirledi.