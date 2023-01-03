https://sputniknews.com.tr/20230103/guney-korenin-yorungedeki-uzay-araci-ay-ve-dunyanin-fotograflarini-gonderdi-1065323161.html

Güney Kore'nin yörüngedeki uzay aracı Ay ve Dünya'nın fotoğraflarını gönderdi

Güney Kore'nin yörüngedeki uzay aracı Ay ve Dünya'nın fotoğraflarını gönderdi

Güney Kore uzay ajansı, ilk ay yörünge aracı Danuri'nin Ay'ın yüzeyi ve Dünya'nın siyah beyaz fotoğraflarını gönderdiğini duyurdu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T12:17+0300

2023-01-03T12:17+0300

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uzay

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Korece 'Ay' ve 'keyfini çıkar' kelimelerinin birleşiminden oluşan Danuri, 2022'de ABD'den SpaceX firmasına ait bir roketle fırlatılmış, geçen ay da Ay yörüngesine girmişti.Güney Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), yaptığı açıklamada 24 Aralık ile 1 Ocak arasında Ay yüzeyi ve Dünya'nın fotoğraflandığını ve Ay'ın 120 kilometreden daha yakın bir mesafeden çekildiğini belirtti.Açıklamada, "Görüntüler ve videolar 2032'de Ay'a iniş için potansiyel yerleri seçmek üzere kullanılacak" denildi.Bununla beraber Danuri'nin uzayda kaldığı süre boyunca Ay'ın etrafını her iki saatte bir turladığı bilgisi paylaşıldı.Araç, ay arazisinin haritalanması ve analiz edilmesinin yanı sıra manyetik güç ve gama ışınlarının ölçülmesini içeren görevine önümüzdeki ay başlayacak.Ayrıca araç, çektiği fotoğraf ve videoları Dünya'ya ileterek deneysel 'uzay interneti' teknolojisini de test edecek.Konuya dair açıklama yapan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Danuri'nin başarılarını ülkenin uzay programında 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi.Güney Kore, 2032'ye kadar Ay'a ve 2045'e kadar da Mars'a uzay aracı indirmeyi planlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20211120/guney-kore-rusyanin-uzaydaki-testinden-rahatsiz-oldu-1050980251.html

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