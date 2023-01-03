https://sputniknews.com.tr/20230103/guney-kore-nukleer-tatbikat-gorusmeleri-yapiyoruz-dedi-abd-oyle-bir-sey-yok-diye-yalanladi-1065329256.html

Güney Kore 'Nükleer tatbikat görüşmeleri yapıyoruz' dedi, ABD 'Öyle bir şey yok' yanıtı verdi

Güney Kore 'Nükleer tatbikat görüşmeleri yapıyoruz' dedi, ABD 'Öyle bir şey yok' yanıtı verdi

Kuzey Kore'nin son dönemde sıklaşan füze denemeleri karşısında teyakkuzda olan Güney Kore en büyük müttefiki ABD ile 'ortak planlama ve nükleer kapasite... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T14:32+0300

2023-01-03T14:32+0300

2023-01-03T14:33+0300

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı ortak planlama yapmak ve ortak tatbikatlar düzenlemek için ABD ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Güney Kore artık 'nükleer şemsiye'den fazlasını istiyorChosun Ilbo gazetesine ABD ve Kuzey Kore'yle ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulunan Yoon, ABD'nin Güney Kore'ye sağladığı 'nükleer şemsiye' veya 'genişletilmiş caydırıcılık' stratejilerinin ülke halkını rahatlatmak için yeterli olmadığını belirtti. 'Şemsiye' stratejisinin, Kuzey Kore nükleer silah geliştirmeden önce Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı bir hazırlık olduğuna işaret eden Yoon, "Şimdi etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu" ifadelerini kullandı. ABD'nin 'nükleer paylaşım' kelimesinden rahatsız olduğunu aktaran Yoon, "Bunun yerine bu stratejiyi, Güney Kore ve ABD'nin ortaklaşa yalnızca nükleer kuvvetlerin operasyonları için plan yapmakla kalmayıp aynı zamanda bilgi paylaşımına dayalı tatbikat, eğitim ve operasyonlar yürüttüğü bir anlayışa dönüştürürsek işte o zaman 'nükleer paylaşım' kadar etkili bir önlem olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı Güney Kore ile ortak tatbikatlar düzenlemeye ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı. Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını verdi. Kuzey Kore'nin yakın geçmişteki füze denemeleriKuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti. Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi. Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230101/kuzey-kore-lideri-kim-nukleer-cephanelik-kapasitesinin-katlanarak-artirilmasi-cagrisinda-bulundu-1065275107.html

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