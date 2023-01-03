Güney Kore 'Nükleer tatbikat görüşmeleri yapıyoruz' dedi, ABD 'Öyle bir şey yok' yanıtı verdi
14:32 03.01.2023 (güncellendi: 14:33 03.01.2023)
© AFP 2022 / THOMAS COEXJoe Biden
© AFP 2022 / THOMAS COEX
Kuzey Kore'nin son dönemde sıklaşan füze denemeleri karşısında teyakkuzda olan Güney Kore en büyük müttefiki ABD ile 'ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halinde' olduklarını açıkladı. ABD Başkanı Biden ise Güney Kore'yi yalanladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı ortak planlama yapmak ve ortak tatbikatlar düzenlemek için ABD ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.
Güney Kore artık 'nükleer şemsiye'den fazlasını istiyor
Chosun Ilbo gazetesine ABD ve Kuzey Kore'yle ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulunan Yoon, ABD'nin Güney Kore'ye sağladığı 'nükleer şemsiye' veya 'genişletilmiş caydırıcılık' stratejilerinin ülke halkını rahatlatmak için yeterli olmadığını belirtti.
'Şemsiye' stratejisinin, Kuzey Kore nükleer silah geliştirmeden önce Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı bir hazırlık olduğuna işaret eden Yoon, "Şimdi etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin 'nükleer paylaşım' kelimesinden rahatsız olduğunu aktaran Yoon, "Bunun yerine bu stratejiyi, Güney Kore ve ABD'nin ortaklaşa yalnızca nükleer kuvvetlerin operasyonları için plan yapmakla kalmayıp aynı zamanda bilgi paylaşımına dayalı tatbikat, eğitim ve operasyonlar yürüttüğü bir anlayışa dönüştürürsek işte o zaman 'nükleer paylaşım' kadar etkili bir önlem olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
The Chosun Ilbo newspaper quotes the South Korean president as saying that the joint planning and exercises would be aimed at a more effective implementation of the US 'extended deterrence.' https://t.co/PKQe0qPKzD— Rappler (@rapplerdotcom) January 2, 2023
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı Güney Kore ile ortak tatbikatlar düzenlemeye ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı. Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını verdi.
#BREAKING (via WH press pool)#Biden tells journalists that Biden is not talking w/ #SouthKorea re: doing joint nuclear exercises.— Devon Heinen (@DevonHeinen) January 2, 2023
This follows SK Pres. #Yoon Suk-yeol reportedly saying in a news interview that SK & US are talking re: possibly doing exercises due to #NorthKorea. pic.twitter.com/LjEfvOQf7w
Kuzey Kore'nin yakın geçmişteki füze denemeleri
Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti. Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.
Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.