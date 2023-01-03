Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230103/guney-kore-nukleer-tatbikat-gorusmeleri-yapiyoruz-dedi-abd-oyle-bir-sey-yok-diye-yalanladi-1065329256.html
Güney Kore 'Nükleer tatbikat görüşmeleri yapıyoruz' dedi, ABD 'Öyle bir şey yok' yanıtı verdi
Güney Kore 'Nükleer tatbikat görüşmeleri yapıyoruz' dedi, ABD 'Öyle bir şey yok' yanıtı verdi
Kuzey Kore'nin son dönemde sıklaşan füze denemeleri karşısında teyakkuzda olan Güney Kore en büyük müttefiki ABD ile 'ortak planlama ve nükleer kapasite... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T14:32+0300
2023-01-03T14:33+0300
savunma
güney kore
kuzey kore
abd
tatbikat
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065329571_0:0:3279:1845_1920x0_80_0_0_2cd0420fc33f7acb46830d07ab354f33.jpg
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı ortak planlama yapmak ve ortak tatbikatlar düzenlemek için ABD ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Güney Kore artık 'nükleer şemsiye'den fazlasını istiyorChosun Ilbo gazetesine ABD ve Kuzey Kore'yle ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulunan Yoon, ABD'nin Güney Kore'ye sağladığı 'nükleer şemsiye' veya 'genişletilmiş caydırıcılık' stratejilerinin ülke halkını rahatlatmak için yeterli olmadığını belirtti. 'Şemsiye' stratejisinin, Kuzey Kore nükleer silah geliştirmeden önce Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı bir hazırlık olduğuna işaret eden Yoon, "Şimdi etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu" ifadelerini kullandı. ABD'nin 'nükleer paylaşım' kelimesinden rahatsız olduğunu aktaran Yoon, "Bunun yerine bu stratejiyi, Güney Kore ve ABD'nin ortaklaşa yalnızca nükleer kuvvetlerin operasyonları için plan yapmakla kalmayıp aynı zamanda bilgi paylaşımına dayalı tatbikat, eğitim ve operasyonlar yürüttüğü bir anlayışa dönüştürürsek işte o zaman 'nükleer paylaşım' kadar etkili bir önlem olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı Güney Kore ile ortak tatbikatlar düzenlemeye ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı. Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını verdi. Kuzey Kore'nin yakın geçmişteki füze denemeleriKuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti. Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi. Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230101/kuzey-kore-lideri-kim-nukleer-cephanelik-kapasitesinin-katlanarak-artirilmasi-cagrisinda-bulundu-1065275107.html
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065329571_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2b5c6eecc2aa7d385c4726712f44197d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, kuzey kore, abd, tatbikat, joe biden
güney kore, kuzey kore, abd, tatbikat, joe biden

Güney Kore 'Nükleer tatbikat görüşmeleri yapıyoruz' dedi, ABD 'Öyle bir şey yok' yanıtı verdi

14:32 03.01.2023 (güncellendi: 14:33 03.01.2023)
© AFP 2022 / THOMAS COEXJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / THOMAS COEX
Abone olTelegram
Kuzey Kore'nin son dönemde sıklaşan füze denemeleri karşısında teyakkuzda olan Güney Kore en büyük müttefiki ABD ile 'ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halinde' olduklarını açıkladı. ABD Başkanı Biden ise Güney Kore'yi yalanladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı ortak planlama yapmak ve ortak tatbikatlar düzenlemek için ABD ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Güney Kore artık 'nükleer şemsiye'den fazlasını istiyor

Chosun Ilbo gazetesine ABD ve Kuzey Kore'yle ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulunan Yoon, ABD'nin Güney Kore'ye sağladığı 'nükleer şemsiye' veya 'genişletilmiş caydırıcılık' stratejilerinin ülke halkını rahatlatmak için yeterli olmadığını belirtti.
'Şemsiye' stratejisinin, Kuzey Kore nükleer silah geliştirmeden önce Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı bir hazırlık olduğuna işaret eden Yoon, "Şimdi etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin 'nükleer paylaşım' kelimesinden rahatsız olduğunu aktaran Yoon, "Bunun yerine bu stratejiyi, Güney Kore ve ABD'nin ortaklaşa yalnızca nükleer kuvvetlerin operasyonları için plan yapmakla kalmayıp aynı zamanda bilgi paylaşımına dayalı tatbikat, eğitim ve operasyonlar yürüttüğü bir anlayışa dönüştürürsek işte o zaman 'nükleer paylaşım' kadar etkili bir önlem olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı Güney Kore ile ortak tatbikatlar düzenlemeye ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı. Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

Kuzey Kore'nin yakın geçmişteki füze denemeleri

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti. Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.
Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
DÜNYA
Kuzey Kore lideri Kim, nükleer cephanelik kapasitesinin 'katlanarak' artırılması çağrısında bulundu
1 Ocak, 22:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала