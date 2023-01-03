Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı

"Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu saatten sonra her şey futbolcularımızın elinde. Hepsine güvenim tam. Aramıza yeni katılan ve katılacak olan oyuncularımızla daha güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısında bize inanan, güvenen camiamızın ve taraftarımızın yüzlerini güldüreceğiz. Takımızıa başarılar diliyorum."