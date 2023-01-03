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Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı
Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 1.5 yıldır devam eden transfer yasağının resmi olarak kaldırıldığını duyurdu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-03T22:28+0300
spor
gençlerbirliği futbol takımı
transfer
ankara
süper toto 1. lig
tff 1. lig
transfer yasağı
futbol
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Başkent ekibi Gençlerbirliği, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden ‘Kamuoyuna Duyurulur’ başlıklı paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, amaçlarına ulaştıkları için mutlu olduklarını belirtti.Yönetim olarak transfer tahtasının açılabilmesi için gece-gündüz çalıştıklarını aktaran Akdaş, şunları kaydetti:
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gençlerbirliği futbol takımı, transfer, ankara, süper toto 1. lig, tff 1. lig, transfer yasağı, futbol
gençlerbirliği futbol takımı, transfer, ankara, süper toto 1. lig, tff 1. lig, transfer yasağı, futbol

Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı

22:16 03.01.2023 (güncellendi: 22:28 03.01.2023)
© AAGençlerbirliği
Gençlerbirliği - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 1.5 yıldır devam eden transfer yasağının resmi olarak kaldırıldığını duyurdu.
Başkent ekibi Gençlerbirliği, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden ‘Kamuoyuna Duyurulur’ başlıklı paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 9 futbolcunun alacaklarından ve geçmiş dönemlerden devam eden vergi borçlarından kaynaklı, 1.5 yıldır FIFA’nın uygulamış olduğu transfer yasağı, Başkanımız Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleriyle bugün itibariyle resmi olarak açılmış bulunmaktadır.”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, amaçlarına ulaştıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Yönetim olarak transfer tahtasının açılabilmesi için gece-gündüz çalıştıklarını aktaran Akdaş, şunları kaydetti:
"Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu saatten sonra her şey futbolcularımızın elinde. Hepsine güvenim tam. Aramıza yeni katılan ve katılacak olan oyuncularımızla daha güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısında bize inanan, güvenen camiamızın ve taraftarımızın yüzlerini güldüreceğiz. Takımızıa başarılar diliyorum."
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