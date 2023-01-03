https://sputniknews.com.tr/20230103/fransada-hazir-gida-sirketi-artan-enerji-maliyetleri-nedeniyle-uretimini-kismen-durdurdu-1065311035.html
Fransa'da hazır gıda şirketi, artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimini kısmen durdurdu
Fransa'da hazır gıda şirketi, artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimini kısmen durdurdu
Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T00:01+0300
2023-01-03T00:01+0300
2023-01-03T00:01+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
enerji
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Ulusal basındaki habere göre, 1 aylığına üretiminin yüzde 80'ini durduran Cofigeo grubu, ülkedeki 4 fabrikasını kapattı.Şirketin yıllık enerji faturasının 4 milyondan 40 milyona çıktığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/fransada-hukumet-yakacak-odun-yardimi-dagitiyor-1065157330.html
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fransa, enerji
Fransa'da hazır gıda şirketi, artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimini kısmen durdurdu
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Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu.
Ulusal basındaki habere göre, 1 aylığına üretiminin yüzde 80'ini durduran Cofigeo grubu, ülkedeki 4 fabrikasını kapattı.
Şirketin yıllık enerji faturasının 4 milyondan 40 milyona çıktığı kaydedildi.