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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/fransada-hazir-gida-sirketi-artan-enerji-maliyetleri-nedeniyle-uretimini-kismen-durdurdu-1065311035.html
Fransa'da hazır gıda şirketi, artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimini kısmen durdurdu
Fransa'da hazır gıda şirketi, artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimini kısmen durdurdu
Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T00:01+0300
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avrupa'da enerji krizi
fransa
enerji
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Ulusal basındaki habere göre, 1 aylığına üretiminin yüzde 80'ini durduran Cofigeo grubu, ülkedeki 4 fabrikasını kapattı.Şirketin yıllık enerji faturasının 4 milyondan 40 milyona çıktığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/fransada-hukumet-yakacak-odun-yardimi-dagitiyor-1065157330.html
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fransa, enerji
fransa, enerji

Fransa'da hazır gıda şirketi, artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimini kısmen durdurdu

00:01 03.01.2023
© AFP 2022Cofigeo
Cofigeo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022
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Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu.
Ulusal basındaki habere göre, 1 aylığına üretiminin yüzde 80'ini durduran Cofigeo grubu, ülkedeki 4 fabrikasını kapattı.
Şirketin yıllık enerji faturasının 4 milyondan 40 milyona çıktığı kaydedildi.
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