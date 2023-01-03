https://sputniknews.com.tr/20230103/eyt-duzenlemesinin-meclise-gelecegi-tarih-belli-oldu-1065345670.html

EYT düzenlemesinin Meclis’e geleceği tarih belli oldu

EYT düzenlemesinin Meclis’e geleceği tarih belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği belirtildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T21:04+0300

2023-01-03T21:04+0300

2023-01-03T21:04+0300

türkiye

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

ak parti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı. Taslak metnin bugün yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Söz konusu yasa teklifine başka düzenlemelerin de ekleneceği ve 'torba teklif' olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi. Sözleşmeli personele kadro getirecek yasa teklifi AK Parti grubunda imzaya açıldı.Öte yandan, AK Parti grup yönetiminden milletvekillerine yapılan duyuruda, 'Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun teklifi grup başkanlığımızda imzaya açılmıştır. Teklifi imzalamak isteyen milletvekillerimiz grup başkanlığımızda imzalayabilirler' denildi. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin de ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), ak parti