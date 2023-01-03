https://sputniknews.com.tr/20230103/eski-ulku-ocaklari-baskani-sinan-ates-cinayetinde-3-tutuklama-1065345388.html
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine dair yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T20:59+0300
2023-01-03T20:59+0300
2023-01-03T21:21+0300
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cinayet
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 3 zanlı, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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son dakika, sinan ateş, cinayet
son dakika, sinan ateş, cinayet
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
20:59 03.01.2023 (güncellendi: 21:21 03.01.2023) Abone ol
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine dair yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 3 zanlı, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.