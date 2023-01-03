https://sputniknews.com.tr/20230103/elon-musk-fauci-dosyasi-bu-hafta-yayinlanacak-1065335222.html

Elon Musk: Fauci Dosyaları bu hafta yayınlanacak

Elon Musk: Fauci Dosyaları bu hafta yayınlanacak

Elon Musk bu hafta Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü eski müdürü Anthony Fauci'yle ilgili dosya yayınlanacağını söyledi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

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anthony fauci

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Twitter'ın sahibi Elon Musk bu haftaki Twitter dosyalarının Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü eski müdürü Anthony Fauci'ye odaklanacağını söyledi. Musk, kullanıcılara "Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur 1 2023! Kesin olan bir şey var, sıkıcı olmayacak" ifadelerini kullandı. Bir Twitter kullanıcısı, Musk'ın tweet'ine "#FauciDosyaları için.. bekliyorum" demesi üzerine, "Bu hafta sonunda" ifadeleriyle yanıtladı.'Twitter Dosyaları' olarak adlandırılan dosyada, 2022 başkanlık seçimleri sırasında Hunter Biden dizüstü bilgisayar öyküsünün sansürüne ilişkin Twitter'daki iç tartışmalar ve sosyal medya şirketinin eski Başkan Trump'ın tweet atmasını yasaklama kararı dahil olmak üzere çeşitli tartışmalar ifşa edildi.29 Aralık'ta Musk, Twitter çalışanlarının dahili bir 'Fauci Hayran Kulübü' olduğunu iddia etti ve ardından Twitter'ın yeni politikasının 'bilimi takip etmek, bunun da bilimin mantıklı sorgulamasını zorunlu olarak içermesi' olduğunu söylemişti.

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twitter , elon musk, anthony fauci, dosya