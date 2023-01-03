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https://sputniknews.com.tr/20230103/eda-taspinarin-camide-cektirdigi-fotografla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1065321586.html
Eda Taşpınar'ın camide çektirdiği fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı
Eda Taşpınar'ın camide çektirdiği fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı
Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı camide çektirdiği fotoğrafı nedeniyle soruşturma başlatıldı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T11:44+0300
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türkiye
cami
fotoğraf
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
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cami, fotoğraf, soruşturma
cami, fotoğraf, soruşturma

Eda Taşpınar'ın camide çektirdiği fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı

11:44 03.01.2023
© AFP 2022 / LOIC VENANCEFransa- Cami
Fransa- Cami - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı camide çektirdiği fotoğrafı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.
Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
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