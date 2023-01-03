https://sputniknews.com.tr/20230103/eda-taspinarin-camide-cektirdigi-fotografla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1065321586.html
Eda Taşpınar'ın camide çektirdiği fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı
Eda Taşpınar'ın camide çektirdiği fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı
Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı camide çektirdiği fotoğrafı nedeniyle soruşturma başlatıldı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T11:44+0300
2023-01-03T11:44+0300
2023-01-03T11:44+0300
türkiye
cami
fotoğraf
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
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cami, fotoğraf, soruşturma
cami, fotoğraf, soruşturma
Eda Taşpınar'ın camide çektirdiği fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı
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Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı camide çektirdiği fotoğrafı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.
Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.