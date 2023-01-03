https://sputniknews.com.tr/20230103/eda-taspinarin-camide-cektirdigi-fotografla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1065321586.html

Eda Taşpınar'ın camide çektirdiği fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı

Eda Taşpınar'ın camide çektirdiği fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı

Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı camide çektirdiği fotoğrafı nedeniyle soruşturma başlatıldı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T11:44+0300

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türkiye

cami

fotoğraf

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

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