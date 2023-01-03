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https://sputniknews.com.tr/20230103/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065318177.html
Gram altın tarihi zirvesinde
Gram altın tarihi zirvesinde
Dolar 18.74 liradan euro ise 20 liradan satışa sunuluyor. Dün bin liranın üzerine çıkan gram altın bugün ise yükselişini sürdürüyor ve 1108 liradan satılıyor. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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Dolar, 3 Ocak 2023 sabahında 18.70 bandının üzerinde işlem görmeye devam ediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.7048 lira, satış fiyatı 18.7403 liradan işlem görüyor.Euro/TL 19.9611 lira alış fiyatı, 20.0121 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0668 seviyesinde yer alıyor.Gram altından tarihi zirveOns altın 1841 dolara alıcı bulurken, gram altın tarihi zirvesini yeniledi.Dün kapanışı 1097 liradan yapan gram altın, 3 Ocak sabahında 1108 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1852 lira, yarım altın 3705 lira, cumhuriyet altını 7382 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065281871.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Gram altın tarihi zirvesinde

09:15 03.01.2023 (güncellendi: 09:16 03.01.2023)
© İHATakıda maliyeti düşürmek isteyen 8 ayar altına yöneliyor
Takıda maliyeti düşürmek isteyen 8 ayar altına yöneliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© İHA
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Dolar 18.74 liradan euro ise 20 liradan satışa sunuluyor. Dün bin liranın üzerine çıkan gram altın bugün ise yükselişini sürdürüyor ve 1108 liradan satılıyor.
Dolar, 3 Ocak 2023 sabahında 18.70 bandının üzerinde işlem görmeye devam ediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.7048 lira, satış fiyatı 18.7403 liradan işlem görüyor.
Euro/TL 19.9611 lira alış fiyatı, 20.0121 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0668 seviyesinde yer alıyor.

Gram altından tarihi zirve

Ons altın 1841 dolara alıcı bulurken, gram altın tarihi zirvesini yeniledi.
Dün kapanışı 1097 liradan yapan gram altın, 3 Ocak sabahında 1108 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1852 lira, yarım altın 3705 lira, cumhuriyet altını 7382 liradan el değiştiriyor.
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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