https://sputniknews.com.tr/20230103/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065318177.html

Gram altın tarihi zirvesinde

Gram altın tarihi zirvesinde

Dolar 18.74 liradan euro ise 20 liradan satışa sunuluyor. Dün bin liranın üzerine çıkan gram altın bugün ise yükselişini sürdürüyor ve 1108 liradan satılıyor. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T09:15+0300

2023-01-03T09:15+0300

2023-01-03T09:16+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/18/1052075884_0:231:2733:1768_1920x0_80_0_0_92dafa5823fc79740d0ddac4a3563c71.jpg

Dolar, 3 Ocak 2023 sabahında 18.70 bandının üzerinde işlem görmeye devam ediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.7048 lira, satış fiyatı 18.7403 liradan işlem görüyor.Euro/TL 19.9611 lira alış fiyatı, 20.0121 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0668 seviyesinde yer alıyor.Gram altından tarihi zirveOns altın 1841 dolara alıcı bulurken, gram altın tarihi zirvesini yeniledi.Dün kapanışı 1097 liradan yapan gram altın, 3 Ocak sabahında 1108 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1852 lira, yarım altın 3705 lira, cumhuriyet altını 7382 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065281871.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar