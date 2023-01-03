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https://sputniknews.com.tr/20230103/diyarbakir-valiliginden-orantisiz-guc-kullanilmasiyla-ilgili-aciklama-2-personel-aciga--alindi-1065312451.html
Diyarbakır Valiliği'nden orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama: 2 personel açığa alındı
Diyarbakır Valiliği'nden orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama: 2 personel açığa alındı
Diyarbakır Valiliği, gözaltı işlemi sırasında üzerinde taşıdığı bıçakla bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye orantısız güç kullandığı... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-03T01:33+0300
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diyarbakır
diyarbakır valiliği
gözaltı
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Diyarbakır Valiliği şüpheli bir şahsın gözaltına alınması esnasında çekilen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan video ile ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, Bağlar ilçesinde 14 Aralık 2022 saat 18.00 sıralarında 'Narko Alan' uygulaması noktasında durdurulan şüpheli E.E'nin yapılan üst aramasında cebinde bıçak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.Bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı esnada şüphelinin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu ve bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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diyarbakır, diyarbakır valiliği, gözaltı

Diyarbakır Valiliği'nden orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama: 2 personel açığa alındı

01:33 03.01.2023
© Fotoğraf : DHADiyarbakır Valiliği
Diyarbakır Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Fotoğraf : DHA
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Diyarbakır Valiliği, gözaltı işlemi sırasında üzerinde taşıdığı bıçakla bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye orantısız güç kullandığı gerekçesiyle 2 personelin açığa alındığını duyurdu.
Diyarbakır Valiliği şüpheli bir şahsın gözaltına alınması esnasında çekilen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan video ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Bağlar ilçesinde 14 Aralık 2022 saat 18.00 sıralarında 'Narko Alan' uygulaması noktasında durdurulan şüpheli E.E'nin yapılan üst aramasında cebinde bıçak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.
Bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı esnada şüphelinin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu ve bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şahsın kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personel açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştır."
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