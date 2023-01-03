https://sputniknews.com.tr/20230103/diyarbakir-valiliginden-orantisiz-guc-kullanilmasiyla-ilgili-aciklama-2-personel-aciga--alindi-1065312451.html

Diyarbakır Valiliği'nden orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama: 2 personel açığa alındı

Diyarbakır Valiliği'nden orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama: 2 personel açığa alındı

Diyarbakır Valiliği, gözaltı işlemi sırasında üzerinde taşıdığı bıçakla bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye orantısız güç kullandığı... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T01:33+0300

2023-01-03T01:33+0300

2023-01-03T01:33+0300

türkiye

diyarbakır

diyarbakır valiliği

gözaltı

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Diyarbakır Valiliği şüpheli bir şahsın gözaltına alınması esnasında çekilen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan video ile ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, Bağlar ilçesinde 14 Aralık 2022 saat 18.00 sıralarında 'Narko Alan' uygulaması noktasında durdurulan şüpheli E.E'nin yapılan üst aramasında cebinde bıçak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.Bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı esnada şüphelinin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu ve bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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