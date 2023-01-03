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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderlerini Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T18:14+0300
2023-01-03T18:20+0300
politika
suriye
muhalefet
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin, "Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir 'birlik hükümeti' kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi için çağrı yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/bakan-cavusoglu-abdnin-suriyede-normallesmeye-karsi-oldugunu-anliyoruz-1065329057.html
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suriye, muhalefet, mevlüt çavuşoğlu
suriye, muhalefet, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi

18:14 03.01.2023 (güncellendi: 18:20 03.01.2023)
© AADışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderlerini Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin, "Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir 'birlik hükümeti' kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi için çağrı yapıyor.
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
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Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'de normalleşmeye karşı olduğunu anlıyoruz
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