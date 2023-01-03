https://sputniknews.com.tr/20230103/cumhurbaskani-erdogan-memur-ve-emekli-maas-artis-oranini-yuzde-25e-cikariyoruz-1065332149.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 25'e çıkarıldığını açıkladı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T14:53+0300

2023-01-03T14:53+0300

2023-01-03T15:37+0300

politika

recep tayyip erdoğan

memur

zam

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında açıklamalarda bulundu.2023 yılının ilk 6 ayında memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam yüzde 25 olarak belirlendi.Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına değinen Erdoğan, "Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 olarak açıklandı" dedi. Erdoğan, böylece 2022 tüketici enflasyonunun orta vadeli hedefin bile altında gerçekleştiğini kaydetti."Üretici fiyatları enflasyonunun aralıkta eksi olması hızlı bir toparlanma yaşandığını gösteriyor" diyen Cumhurbaşkanı, "Enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.Geçen yıl memura yüzde 87 oranında zam yapıldığını hatırlatan Erdoğan, enflasyon rakamları ile memur ve emeklinin zam oranının da belli olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı, "Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16,48; SSK ve Bağ-kur emeklilerinde ise 15.4 olarak çıkmıştır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:"Dün 2022 yılına ait ihracat ve dış ticaret rakamlarını milletimizle paylaştık. Toplam 254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. 2023 senesini diğer alanlarla birlikte ölçek büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz.Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1.18 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64.27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşme ile kapattık. Üretici fiyatları enflasyonunun aralıkta eksi olması hızlı bir toparlanma yaşandığını gösteriyor. Enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden çıkaracağız.Enflasyon oranlarının belli olması memur emekli maaşlarının şekillenmesi anlamına geliyor. Geçen yıl yüzde 87 oranında artış yaptık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artık oranı yüzde 16.48 olarak uygulanacaktır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsiz bir şekilde siyaseti ve toplumu dizayn etmenin amacı olarak kullanılmışlardır. Bu acı hakikate defalarca şahitlik ettik. Bu ülkede farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Kimi sendikaların piyon olarak kullanıldığını hatta el altından desteklendiğini gördük.Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi, memurlarımızı gördük. Onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecek.Ülkemiz son 20 yılda ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur. Memur-Sen ile gelcekte de omuz omuza yürek yüreğe yol yürümeye devam edeceğiz.Son 10 yılda istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırıları göğüslerken diğer taraftan milletimizin her bir ferdine hizmet ettik. Kimsenin hayat tarzına karışmadık. Bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın hakkına riayet ettik.2007'dan itibaren banka promosyonlarının kamu çalışanlarımıza verilmesini sağlıyoruz."

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recep tayyip erdoğan, memur, zam