https://sputniknews.com.tr/20230103/cin-medyasi-rus-semaverine-hayran-kaldi-dunya-genelinde-aile-sicakliginin-sembolu-1065392375.html

Çin medyası Rus semaverine hayran kaldı: Dünya genelinde aile sıcaklığının sembolü

Çin medyası Rus semaverine hayran kaldı: Dünya genelinde aile sıcaklığının sembolü

Çin’in Huanqiu Shibao gazetesi, Rus semaverin dünya genelinde aile sıcaklığı ve rahatlığının sembolü haline geldiğini belirtti. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

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28 Kasım 2022 tarihli yazıda, Rusça olan “samovar” kelimesine artık dünyanın birçok dilinde rastlanmanın mümkün olduğu kaydedildi.Yazıda, Fyodor Dostoyevski’nin ‘Delikanlı’ adlı romanından semaverin şu tarifine yer verildi: 19. yüzyılın tamamı ve 20. yüzyılın başlarının, Rusya’da çay teknolojisi ve semaver tasarımının geliştiği altın dönem olduğu anımsatılırken, “O dönemlerde bazı semaverler, mühendislik ve sanatsal tasarım başyapıtları olarak kabul ediliyordu” diye kaydedildi.Semaverin, Rusların yaşamına derinden nüfuz ettiği ve aile rahatlığının sembolü haline geldiği belirtilen yazıda, “Bu, aileler için gerçek bir çekim merkezi. Semaverin güzel imgesi sadece ulusal Rus kültürüne yansımadı. Disney’in Güzel ve Çirkin animasyon filminin Fransızca dublajında ‘Madame Semaver’ var. Bu, samimi ve sevecen bir kadın karakter. Fransızca tercümanın "semaver" kelimesini kullanması bu karakterin ailevi önemini vurgulamak içindi” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20170613/rusya-semaver-sergisi-1028869182.html

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