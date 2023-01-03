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https://sputniknews.com.tr/20230103/cin-medyasi-rus-semaverine-hayran-kaldi-dunya-genelinde-aile-sicakliginin-sembolu-1065392375.html
Çin medyası Rus semaverine hayran kaldı: Dünya genelinde aile sıcaklığının sembolü
Çin medyası Rus semaverine hayran kaldı: Dünya genelinde aile sıcaklığının sembolü
Çin’in Huanqiu Shibao gazetesi, Rus semaverin dünya genelinde aile sıcaklığı ve rahatlığının sembolü haline geldiğini belirtti. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T22:35+0300
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dünya
semaver
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28 Kasım 2022 tarihli yazıda, Rusça olan “samovar” kelimesine artık dünyanın birçok dilinde rastlanmanın mümkün olduğu kaydedildi.Yazıda, Fyodor Dostoyevski’nin ‘Delikanlı’ adlı romanından semaverin şu tarifine yer verildi: 19. yüzyılın tamamı ve 20. yüzyılın başlarının, Rusya’da çay teknolojisi ve semaver tasarımının geliştiği altın dönem olduğu anımsatılırken, “O dönemlerde bazı semaverler, mühendislik ve sanatsal tasarım başyapıtları olarak kabul ediliyordu” diye kaydedildi.Semaverin, Rusların yaşamına derinden nüfuz ettiği ve aile rahatlığının sembolü haline geldiği belirtilen yazıda, “Bu, aileler için gerçek bir çekim merkezi. Semaverin güzel imgesi sadece ulusal Rus kültürüne yansımadı. Disney’in Güzel ve Çirkin animasyon filminin Fransızca dublajında ‘Madame Semaver’ var. Bu, samimi ve sevecen bir kadın karakter. Fransızca tercümanın "semaver" kelimesini kullanması bu karakterin ailevi önemini vurgulamak içindi” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20170613/rusya-semaver-sergisi-1028869182.html
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semaver, çin, rusça
semaver, çin, rusça

Çin medyası Rus semaverine hayran kaldı: Dünya genelinde aile sıcaklığının sembolü

22:35 03.01.2023 (güncellendi: 22:36 04.01.2023)
© Sputnik / Dmitriy Korobeynikov / Multimedya arşivine gidinSemaver
Semaver - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Dmitriy Korobeynikov
/
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Çin’in Huanqiu Shibao gazetesi, Rus semaverin dünya genelinde aile sıcaklığı ve rahatlığının sembolü haline geldiğini belirtti.
28 Kasım 2022 tarihli yazıda, Rusça olan “samovar” kelimesine artık dünyanın birçok dilinde rastlanmanın mümkün olduğu kaydedildi.
Yazıda, Fyodor Dostoyevski’nin ‘Delikanlı’ adlı romanından semaverin şu tarifine yer verildi:
"Aslında semaver, özellikle korkunç, ani ve eksantrik tüm felaketlerde ve talihsizliklerde en gerekli Rus eşya.”
19. yüzyılın tamamı ve 20. yüzyılın başlarının, Rusya’da çay teknolojisi ve semaver tasarımının geliştiği altın dönem olduğu anımsatılırken, “O dönemlerde bazı semaverler, mühendislik ve sanatsal tasarım başyapıtları olarak kabul ediliyordu” diye kaydedildi.
Semaverin, Rusların yaşamına derinden nüfuz ettiği ve aile rahatlığının sembolü haline geldiği belirtilen yazıda, “Bu, aileler için gerçek bir çekim merkezi. Semaverin güzel imgesi sadece ulusal Rus kültürüne yansımadı. Disney’in Güzel ve Çirkin animasyon filminin Fransızca dublajında ‘Madame Semaver’ var. Bu, samimi ve sevecen bir kadın karakter. Fransızca tercümanın "semaver" kelimesini kullanması bu karakterin ailevi önemini vurgulamak içindi” ifadesine yer verildi.
Semaver - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2017
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