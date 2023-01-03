https://sputniknews.com.tr/20230103/bakan-nebatiden-enflasyon-degerlendirmesi-2022-yilini-hedefimizin-altinda-bir-noktada-kapatiyoruz-1065320516.html

Bakan Nebati'den enflasyon değerlendirmesi: 2022 yılını hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz

Bakan Nebati'den enflasyon değerlendirmesi: 2022 yılını hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım 2022'den itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girildiğini ve geçen yılın Orta Vadeli Program (OVP)... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T10:57+0300

2023-01-03T10:57+0300

2023-01-03T10:57+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

nureddin nebati

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından, Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.Aralık 2022'de aylık bazda tüketici fiyatlarında enflasyonun yüzde 1,18 olduğunu ve yıllık bazda 20,12 puan düşerek yüzde 64,27'ye gerilediğini belirten Nebati, "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını OVP hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz. Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde eksi 0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE'nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72'ye gerilediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.Nebati, tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20230103/tuik-aralik-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1065319096.html

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türkiye, enflasyon, nureddin nebati