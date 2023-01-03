https://sputniknews.com.tr/20230103/bahceliden-eyt-yorumu-cumhur-ittifaki-tbmmde-suratle-geregini-yapacak-1065319868.html

Bahçeli: Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın biz iki seçeneğe de hazırız

Bahçeli: Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın biz iki seçeneğe de hazırız

MHP lideri Bahçeli, yaklaşan seçimler konusunda "Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın biz iki seçeneğe de hazırız" dedi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T10:52+0300

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politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

tbmm

tbmm başkanlığı

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, tbmm başkanlığı, devlet bahçeli