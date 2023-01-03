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Bahçeli: Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın biz iki seçeneğe de hazırız
Bahçeli: Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın biz iki seçeneğe de hazırız
MHP lideri Bahçeli, yaklaşan seçimler konusunda "Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın biz iki seçeneğe de hazırız" dedi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
tbmm
tbmm başkanlığı
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, tbmm başkanlığı, devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, tbmm başkanlığı, devlet bahçeli

Bahçeli: Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın biz iki seçeneğe de hazırız

10:52 03.01.2023 (güncellendi: 11:02 03.01.2023)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, yaklaşan seçimler konusunda "Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın biz iki seçeneğe de hazırız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Allah'ın izniyle EYT sorunu köklü çözüme kavuşacaktır. Cumhur İttifakı TBMM'de süratle gereğini yapacak.
Asgari ücrete neredeyse yüzde yüz zam yapıldı.
2023 yılı Türk ve Türkiye yüzyılının miladı olacaktır.
Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacak, bu doğaldır.
Hiç kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın, suskunluğumuzun asaletinden cesaret almasın.
MHP'nin siyasi şerefine musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Siyah örtüye bürünüp yüreksizce konuşanlara, eyvallahımız olmaz.
Daldan dala atlayan ahlaksızlara diyorum ki, asidi kaçmış gazoz gibisiniz.
Seçimler ister zamanında yapılsın ister erken alınsın biz iki seçeneğe de hazırız.
Kılıçdaroğlu 2022'nin son günlerinde 'cumhurbaşkanı adayını neden merak ediyorsunuz?' diyerek akıl dağılması yaşadığını kaçak güreştiğini gözler önünde sermiştir. Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset.
Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi 'loading' mesajı ile meşgul olması pişkinliktir. Yüklenen, milletimizin CHP'ye sandıkta ödeteceği acıklı faturasıdır.
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