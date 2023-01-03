https://sputniknews.com.tr/20230103/aybas-2200den-sonra-alkol-satisina-cezaya-zam-geldigini-duyurdu-ust-sinir-1-milyon-60-bin-tl-1065343322.html

Aybaş, 22:00'den sonra alkol satışına cezaya zam geldiğini duyurdu: Üst sınır 1 milyon 60 bin TL

Aybaş, 22:00'den sonra alkol satışına cezaya zam geldiğini duyurdu: Üst sınır 1 milyon 60 bin TL

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, akşam saat 22:00'den sonra alkol satışına kesilen cezanın 1 milyon 60 bin TL’ye kadar zamlandığını bildirdi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T20:13+0300

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2023-01-03T20:13+0300

özgür aybaş

alkol yasağı

tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu

tekel

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Aybaş, Türkiye’de 2013’ten beri uygulanan cezaya gelen zammı Twitter’dan duyurdu. Buna göre alt limit 215 bin 337 TL, üst limitse 1 milyon 60 bin TL oldu. AKP’nin 2020 ekiminde Meclis’ten geçirdiği kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.Aybaş'ı paylaştığı zam oranı yüzde 230’a tekabül ediyor. Aybaş'ın paylaşımı şöyle: “Bu ‘Dükkanı kapat git anahtarını bize ver’ cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur. Yasa vardır ama böyle bir rakam yoktur.”

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Sputnik Türkiye

özgür aybaş, alkol yasağı, tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu, tekel