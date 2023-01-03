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https://sputniknews.com.tr/20230103/avrupa-parlamentosundaki-yolsuzluk-sorusturmasinda-2-vekilin-daha-dokunulmazligi-kaldirilabilir-1065313800.html
Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasında 2 vekilin daha dokunulmazlığı kaldırılabilir
Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasında 2 vekilin daha dokunulmazlığı kaldırılabilir
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Belçika yargı makamlarının talebi üzerine AP’de patlak veren yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında 2... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T05:00+0300
2023-01-03T05:00+0300
dünya
ap
avrupa parlamentosu (ap)
yolsuzluk soruşturması
rüşvet
kara para
kara para aklama
avrupa
milletvekili
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Avrupa Parlamentosu'nda patlak veren yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde yeni milletvekilleri mercek altına alındı. AP Başkanı Roberta Metsola yaptığı yazılı açıklamada, Belçika yargı makamlarının talebi üzerine soruşturmada 2 milletvekilinin daha dokunulmazlıklarının kaldırılması için 'acil işlem' başlattığını duyurdu. Metsola, “İlk andan itibaren Avrupa Parlamentosu soruşturmalara yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve cezasız kalmamasını sağlamak için çaba harcamaya devam edecek. Yolsuzlukla mücadele etmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanarak, tüm sürecin 13 Şubat'a kadar tamamlanmasını istediğini açıkladı.Söz konusu 2 milletvekilinin isimlerini paylaşmayan Metsola, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili resmi talebi 16 Ocak'ta genel kurula sunacak. Resmi talep, ardından AP'nin onaylaması veya reddetmesi için bir tavsiye taslağı hazırlanmak üzere Hukuk İşleri Komitesi'ne (JURI) gönderilecek.AP'deki rüşvet skandalıBelçika'da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&amp;D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Polis tarafından yapılan baskınlarda 1.5 milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan'ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi'nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili'ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.Öte yandan, geçtiğimiz sene aralık ayında Belçika'nın devlet güvenlik teşkilatı VSSE’nin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yardımıyla bir yılı aşkın süredir yolsuzluk iddialarına yönelik bir soruşturma üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/ap-baglantili-yolsuzluk-sorusturmasinda-bir-kisi-yeniden-gozaltinda-1065113630.html
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ap, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk soruşturması, rüşvet, kara para, kara para aklama, avrupa, milletvekili
ap, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk soruşturması, rüşvet, kara para, kara para aklama, avrupa, milletvekili

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasında 2 vekilin daha dokunulmazlığı kaldırılabilir

05:00 03.01.2023
© İHA / JULIEN WARNANDAvrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© İHA / JULIEN WARNAND
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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Belçika yargı makamlarının talebi üzerine AP’de patlak veren yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında 2 milletvekilinin daha dokunulmazlıklarının kaldırılması için 'acil işlem' başlattı.
Avrupa Parlamentosu'nda patlak veren yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde yeni milletvekilleri mercek altına alındı.
AP Başkanı Roberta Metsola yaptığı yazılı açıklamada, Belçika yargı makamlarının talebi üzerine soruşturmada 2 milletvekilinin daha dokunulmazlıklarının kaldırılması için 'acil işlem' başlattığını duyurdu.
Metsola, “İlk andan itibaren Avrupa Parlamentosu soruşturmalara yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve cezasız kalmamasını sağlamak için çaba harcamaya devam edecek. Yolsuzlukla mücadele etmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanarak, tüm sürecin 13 Şubat'a kadar tamamlanmasını istediğini açıkladı.
Söz konusu 2 milletvekilinin isimlerini paylaşmayan Metsola, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili resmi talebi 16 Ocak'ta genel kurula sunacak. Resmi talep, ardından AP'nin onaylaması veya reddetmesi için bir tavsiye taslağı hazırlanmak üzere Hukuk İşleri Komitesi'ne (JURI) gönderilecek.

AP'deki rüşvet skandalı

Belçika'da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti.
AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.
Polis tarafından yapılan baskınlarda 1.5 milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan'ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi'nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili'ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.
Öte yandan, geçtiğimiz sene aralık ayında Belçika'nın devlet güvenlik teşkilatı VSSE’nin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yardımıyla bir yılı aşkın süredir yolsuzluk iddialarına yönelik bir soruşturma üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Avrupa Parlamentosu AP Türkiye oylama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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27 Aralık 2022, 23:15
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