https://sputniknews.com.tr/20230103/arap-birligi-israilli-bakan-ben-gvirin-mescid-i-aksa-baskinina-tepki-gosterdi-1065341586.html

Arap Birliği, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi

Arap Birliği, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi

Arap Birliği, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T19:15+0300

2023-01-03T19:15+0300

2023-01-03T19:15+0300

dünya

ortadoğu

arap birliği

itamar ben-gvir

müslüman

harem-i şerif

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Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, baskın kınandı.Bunun, Müslümanların ilk kıblesine saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, atılan adımın; Filistin, bölge ve dünya barışına yansımalarının sorumluluğunun Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine ait olduğu kaydedildi.Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif'e girmişti.Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken bu baskınlar özellikle 2022 yılında arttı.

https://sputniknews.com.tr/20230103/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvir-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1065333749.html

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ortadoğu, arap birliği, itamar ben-gvir, müslüman, harem-i şerif