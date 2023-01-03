Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230103/almanyada-chpnin-frankfurt-burosuna-saldiri-duzenlendi-1065335938.html
Almanya'da CHP'nin Frankfurt bürosuna saldırı düzenlendi
Almanya'da CHP'nin Frankfurt bürosuna saldırı düzenlendi
Almanya'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Frankfurt Birliğine ait büroya, yılbaşı gecesi saldırı düzenlendiği bildirildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T16:23+0300
2023-01-03T16:23+0300
dünya
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
frankfurt
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103772/26/1037722676_124:0:1120:560_1920x0_80_0_0_26d40733d1e36cc8f9714e4b9fcfdf2c.jpg
CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ali Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, Frankfurt'un en işlek caddelerinden birinde bulunan ofislerine, yılbaşı gecesi saldırı yapıldığını belirtti. Saldırıda, bürodaki Atatürk portresinin zarar gördüğünü aktaran Ercan, içeride kimsenin olmaması dolayısıyla yaralanan olmadığını ifade etti. Alman makamlarından saldırıyı gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp yargı önüne çıkarmalarını talep ettiklerini vurgulayan Ercan, Dışişleri Bakanlığından da konunun takipçisi olmasını istediklerini kaydetti. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in, saldırı düzenlenen büroyu ziyaret ederek yöneticilerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.
frankfurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103772/26/1037722676_373:0:1120:560_1920x0_80_0_0_a609d87997e1f89828061412a6e09cd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), frankfurt, saldırı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), frankfurt, saldırı

Almanya'da CHP'nin Frankfurt bürosuna saldırı düzenlendi

16:23 03.01.2023
© AACHP, bayrak, logo
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Almanya'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Frankfurt Birliğine ait büroya, yılbaşı gecesi saldırı düzenlendiği bildirildi.
CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ali Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, Frankfurt'un en işlek caddelerinden birinde bulunan ofislerine, yılbaşı gecesi saldırı yapıldığını belirtti.
Saldırıda, bürodaki Atatürk portresinin zarar gördüğünü aktaran Ercan, içeride kimsenin olmaması dolayısıyla yaralanan olmadığını ifade etti. Alman makamlarından saldırıyı gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp yargı önüne çıkarmalarını talep ettiklerini vurgulayan Ercan, Dışişleri Bakanlığından da konunun takipçisi olmasını istediklerini kaydetti.
Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in, saldırı düzenlenen büroyu ziyaret ederek yöneticilerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала