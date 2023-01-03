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https://sputniknews.com.tr/20230103/ak-parti-ankara-il-baskanligi-gecen-yil-127-binin-uzerinde-yeni-uye-partiye-kazandirildi-1065349975.html
AK Parti Ankara İl Başkanlığı: Geçen yıl 127 binin üzerinde yeni üye partiye kazandırıldı
AK Parti Ankara İl Başkanlığı: Geçen yıl 127 binin üzerinde yeni üye partiye kazandırıldı
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın saha çalışmaları sonucunda geçen yıl 127 bin 103 yeni üyenin partiye kazandırıldığı bildirildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T23:37+0300
2023-01-03T23:37+0300
ak parti
üyelik
politika
parti
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AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2022'de 127 bin 103 yeni üye kaydı oluşturulduğu belirtilerek, partinin Ankara teşkilatının bu rakamla teşkilatlar içerisinde Türkiye birincisi olduğu vurgulandı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yeni üyelerin kendilerine güvendiğini ve kendileriyle yol yürüdüğünü belirterek, "AK Parti'nin gücüne, projelerine ve hayallerine inanan tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sahada ailemizi büyüten dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Türkiye birincisi Ankara teşkilatımızı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
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ak parti, üyelik, parti
ak parti, üyelik, parti

AK Parti Ankara İl Başkanlığı: Geçen yıl 127 binin üzerinde yeni üye partiye kazandırıldı

23:37 03.01.2023
© AAAK Parti - bayrak - logo
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın saha çalışmaları sonucunda geçen yıl 127 bin 103 yeni üyenin partiye kazandırıldığı bildirildi.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2022'de 127 bin 103 yeni üye kaydı oluşturulduğu belirtilerek, partinin Ankara teşkilatının bu rakamla teşkilatlar içerisinde Türkiye birincisi olduğu vurgulandı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yeni üyelerin kendilerine güvendiğini ve kendileriyle yol yürüdüğünü belirterek, "AK Parti'nin gücüne, projelerine ve hayallerine inanan tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sahada ailemizi büyüten dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Türkiye birincisi Ankara teşkilatımızı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
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