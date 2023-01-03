https://sputniknews.com.tr/20230103/abdden-ilk-duzenli-sivilastirilmis-dogal-gaz-sevkiyati-almanyaya-ulasti-1065338862.html
ABD'den ilk düzenli sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı Almanya'ya ulaştı
ABD'den ilk düzenli sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı Almanya'ya ulaştı
Rusya'ya yönelik yaptırımların tetiklediği enerji krizinin gölgesinde, ABD'den ilk düzenli sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı Almanya'ya ulaştı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T17:34+0300
2023-01-03T17:34+0300
2023-01-03T17:34+0300
dünya
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
sevkiyat
gaz sevkiyatı
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Tanker gemisi Maria Energy, Almanya'da Wilhelmshaven'in Kuzey Denizi limanına ulaştı. LNG'nin özel bir yüzer terminalde tekrar gaza dönüştürüldüğü bu limanın açılışı, geçen ay Olaf Scholz tarafından yapılmıştı. Rusya'ya uygulanan tavan fiyat yaptırımlarının yarattığı enerji krizinin gölgesinde, Almanya ayrıca eski petrol ve kömür yakıtlı elektrik santrallerini geçici olarak yeniden faaliyete geçirdi ve son üç nükleer santralinin ömrünü Nisan ortasına kadar uzattı. Almanya'nın fosil yakıtları, özellikle hidrolik kırma yoluyla elde edilen gazı ithal etmemesi gerektiğini savunan çevre eylemcileri ise, Maria Energy'nin gelişini protesto etmeyi planladıklarını açıkladı.Almanya'nın gaz depolama tesislerindeki rezervler, Orta Avrupa'nın büyük bölümünde mevsim dışı sıcakların ısınma talebini düşürmesiyle yılın başında yüzde 90'ın üzerine çıktı.
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lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), sevkiyat, gaz sevkiyatı
lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), sevkiyat, gaz sevkiyatı
ABD'den ilk düzenli sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı Almanya'ya ulaştı
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Rusya'ya yönelik yaptırımların tetiklediği enerji krizinin gölgesinde, ABD'den ilk düzenli sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı Almanya'ya ulaştı.
Tanker gemisi Maria Energy, Almanya'da Wilhelmshaven'in Kuzey Denizi limanına ulaştı. LNG'nin özel bir yüzer terminalde tekrar gaza dönüştürüldüğü bu limanın açılışı, geçen ay Olaf Scholz tarafından yapılmıştı.
Rusya'ya uygulanan tavan fiyat yaptırımlarının yarattığı enerji krizinin gölgesinde, Almanya ayrıca eski petrol ve kömür yakıtlı elektrik santrallerini geçici olarak yeniden faaliyete geçirdi ve son üç nükleer santralinin ömrünü Nisan ortasına kadar uzattı.
Almanya'nın fosil yakıtları, özellikle hidrolik kırma yoluyla elde edilen gazı ithal etmemesi gerektiğini savunan çevre eylemcileri ise, Maria Energy'nin gelişini protesto etmeyi planladıklarını açıkladı.
Almanya'nın gaz depolama tesislerindeki rezervler, Orta Avrupa'nın büyük bölümünde mevsim dışı sıcakların ısınma talebini düşürmesiyle yılın başında yüzde 90'ın üzerine çıktı.