https://sputniknews.com.tr/20230103/2023-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1065335146.html

2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu

2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı memur zamlarının ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T15:49+0300

2023-01-03T15:49+0300

2023-01-03T15:51+0300

ekonomi

bedelli asker

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103654/25/1036542592_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fd026c59edc202a5bcbb20ce93e77f7a.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı'nda Memur ve emekliye zam artış oranını açıkladı. Erdoğan, "Tüm memur ve emeklilerimiz için maaş artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak.Buna göre bedelli askerlik fiyatı 100.080.9‬ lira oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221223/bedelli-askerlik-kuraya-kaldi-ucret-150-bin-olacak-1064901972.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi