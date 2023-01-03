https://sputniknews.com.tr/20230103/2023-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1065335146.html
2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu
2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı memur zamlarının ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T15:49+0300
2023-01-03T15:49+0300
2023-01-03T15:51+0300
ekonomi
bedelli asker
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı'nda Memur ve emekliye zam artış oranını açıkladı. Erdoğan, "Tüm memur ve emeklilerimiz için maaş artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak.Buna göre bedelli askerlik fiyatı 100.080.9 lira oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221223/bedelli-askerlik-kuraya-kaldi-ucret-150-bin-olacak-1064901972.html
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bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi
bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi
2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu
15:49 03.01.2023 (güncellendi: 15:51 03.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı memur zamlarının ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı'nda Memur ve emekliye zam artış oranını açıkladı. Erdoğan, "Tüm memur ve emeklilerimiz için maaş artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.
Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak.
Buna göre bedelli askerlik fiyatı 100.080.9 lira oldu.