Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'de normalleşmeye karşı olduğunu anlıyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230103/15-temmuz-sehitler-koprusune-giren-kopek-guvenlik-gorevlilerince-yakalandi-1065327432.html
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giren köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giren köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı
Sahipsiz bir köpek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girdi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T14:01+0300
2023-01-03T14:01+0300
yaşam
15 temmuz şehitler köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065328540_0:3:615:349_1920x0_80_0_0_ce7b01cbbb85ad7c6b4660b9657b8333.jpg
İstanbul’da yolunu şaşırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren sokak köpeği, güvenlik görevlileri tarafından yoldan alındı.Olay, bugün saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi.Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yolunu şaşırmış bir sokak köpeği gördü.Trafiği yavaşlatan otomobil sürücüsü, motosikletlinin aracından inerek köpeği kenara çekmeye çalışmasını sağladı.Fakat sokak köpeği motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu. Yetkililere bildirilmesi üzerine köprüde güvenlik görevlileri sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065328540_74:0:541:350_1920x0_80_0_0_631f2accc0e64ac32e3747ff4e6462f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
15 temmuz şehitler köprüsü
15 temmuz şehitler köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giren köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı

14:01 03.01.2023
© DHASahipsiz köpek köprüye girdi
Sahipsiz köpek köprüye girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© DHA
Abone olTelegram
Sahipsiz bir köpek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girdi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı.
İstanbul’da yolunu şaşırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren sokak köpeği, güvenlik görevlileri tarafından yoldan alındı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yolunu şaşırmış bir sokak köpeği gördü.
Trafiği yavaşlatan otomobil sürücüsü, motosikletlinin aracından inerek köpeği kenara çekmeye çalışmasını sağladı.
Fakat sokak köpeği motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu. Yetkililere bildirilmesi üzerine köprüde güvenlik görevlileri sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала