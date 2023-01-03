https://sputniknews.com.tr/20230103/15-temmuz-sehitler-koprusune-giren-kopek-guvenlik-gorevlilerince-yakalandi-1065327432.html
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giren köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giren köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı
Sahipsiz bir köpek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girdi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T14:01+0300
2023-01-03T14:01+0300
2023-01-03T14:01+0300
yaşam
15 temmuz şehitler köprüsü
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İstanbul’da yolunu şaşırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren sokak köpeği, güvenlik görevlileri tarafından yoldan alındı.Olay, bugün saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi.Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yolunu şaşırmış bir sokak köpeği gördü.Trafiği yavaşlatan otomobil sürücüsü, motosikletlinin aracından inerek köpeği kenara çekmeye çalışmasını sağladı.Fakat sokak köpeği motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu. Yetkililere bildirilmesi üzerine köprüde güvenlik görevlileri sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı.
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15 temmuz şehitler köprüsü
15 temmuz şehitler köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giren köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı
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Sahipsiz bir köpek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girdi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen köpek, güvenlik görevlilerince yakalandı.
İstanbul’da yolunu şaşırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren sokak köpeği, güvenlik görevlileri tarafından yoldan alındı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yolunu şaşırmış bir sokak köpeği gördü.
Trafiği yavaşlatan otomobil sürücüsü, motosikletlinin aracından inerek köpeği kenara çekmeye çalışmasını sağladı.
Fakat sokak köpeği motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu. Yetkililere bildirilmesi üzerine köprüde güvenlik görevlileri sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı.