https://sputniknews.com.tr/20230102/whatsapp-28-telefon-modelinde-artik-calismayacak-1065284815.html

WhatsApp 28 telefon modelinde artık çalışmayacak

WhatsApp 28 telefon modelinde artık çalışmayacak

Meta firması WhatsApp‘ın 1 Ocak sonrası bazı cihazlarda kullanılmayacağını açıkladı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T11:24+0300

2023-01-02T11:24+0300

2023-01-02T11:24+0300

yaşam

iphone

lg

teknoloji

whatsapp

güncelleme

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, onlarca cihazdaki desteğini “model eskidiği” gerekçesiyle kaldıracak. Böylece hem Android hem de iPhone için bazı modellerde artık WhatsApp kullanılamayacak.Hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Meta’dan yapılan bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.WhatsApp’ın hangi cihazlarda kullanılamayacağı da belli oldu.WhatsApp’ın kullanılamayacağı telefon modelleri şöyle sıralandı:LGLG Optimus L3 II DualLG Optimus L5 DualLG Optimus L7 Dual,LG Optimus F3LG Optimus F5LG Optimus F7LG Optimus F3QLG Optimus Optimus L2 IILG Optimus L3 IILG Optimus L4 IILG Optimus L5 IILG Optimus L6LG Optimus L7 IILG Enact Lucid 2.HuaweiHuawei Ascend MateHuawei Ascend G740Huawei Ascend D2.SamsungSamsung Galaxy CoreSamsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy Trend IISamsung Galaxy Ace 2Galaxy S3 miniGalaxy X cover 2iPhoneiPhone 6SiPhone SEiPhone 6S PlusDiğerLenovo linha A820Sony Xperia M

https://sputniknews.com.tr/20221212/gurcistandan-telefon-alacaksaniz-bu-yaziyi-okumadan-gitmeyin-1064501064.html

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