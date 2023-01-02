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https://sputniknews.com.tr/20230102/whatsapp-28-telefon-modelinde-artik-calismayacak-1065284815.html
WhatsApp 28 telefon modelinde artık çalışmayacak
WhatsApp 28 telefon modelinde artık çalışmayacak
Meta firması WhatsApp‘ın 1 Ocak sonrası bazı cihazlarda kullanılmayacağını açıkladı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T11:24+0300
2023-01-02T11:24+0300
yaşam
iphone
lg
teknoloji
whatsapp
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, onlarca cihazdaki desteğini “model eskidiği” gerekçesiyle kaldıracak. Böylece hem Android hem de iPhone için bazı modellerde artık WhatsApp kullanılamayacak.Hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Meta’dan yapılan bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.WhatsApp’ın hangi cihazlarda kullanılamayacağı da belli oldu.WhatsApp’ın kullanılamayacağı telefon modelleri şöyle sıralandı:LGLG Optimus L3 II DualLG Optimus L5 DualLG Optimus L7 Dual,LG Optimus F3LG Optimus F5LG Optimus F7LG Optimus F3QLG Optimus Optimus L2 IILG Optimus L3 IILG Optimus L4 IILG Optimus L5 IILG Optimus L6LG Optimus L7 IILG Enact Lucid 2.HuaweiHuawei Ascend MateHuawei Ascend G740Huawei Ascend D2.SamsungSamsung Galaxy CoreSamsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy Trend IISamsung Galaxy Ace 2Galaxy S3 miniGalaxy X cover 2iPhoneiPhone 6SiPhone SEiPhone 6S PlusDiğerLenovo linha A820Sony Xperia M
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iphone, lg, teknoloji, whatsapp, güncelleme
iphone, lg, teknoloji, whatsapp, güncelleme

WhatsApp 28 telefon modelinde artık çalışmayacak

11:24 02.01.2023
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone olTelegram
Meta firması WhatsApp‘ın 1 Ocak sonrası bazı cihazlarda kullanılmayacağını açıkladı.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, onlarca cihazdaki desteğini “model eskidiği” gerekçesiyle kaldıracak. Böylece hem Android hem de iPhone için bazı modellerde artık WhatsApp kullanılamayacak.
Hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Meta’dan yapılan bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.
WhatsApp’ın hangi cihazlarda kullanılamayacağı da belli oldu.
WhatsApp’ın kullanılamayacağı telefon modelleri şöyle sıralandı:
LG
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual,
LG Optimus F3
LG Optimus F5
LG Optimus F7
LG Optimus F3Q
LG Optimus Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L6
LG Optimus L7 II
LG Enact Lucid 2.
Huawei
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2.
Samsung
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Ace 2
Galaxy S3 mini
Galaxy X cover 2
iPhone
iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus
Diğer
Lenovo linha A820
Sony Xperia M
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