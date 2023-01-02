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Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van’ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, merkez üstü Tuşba ilçesinde saat 08.45’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221228/muglada-deprem-oldu-1065122425.html
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deprem, afad, van
deprem, afad, van

Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem

10:48 02.01.2023 (güncellendi: 10:58 02.01.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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Van’ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, merkez üstü Tuşba ilçesinde saat 08.45’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
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