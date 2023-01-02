https://sputniknews.com.tr/20230102/vanda-39-buyuklugunde-deprem-1065284099.html

Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T10:48+0300

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türkiye

deprem

afad

van

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, merkez üstü Tuşba ilçesinde saat 08.45’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221228/muglada-deprem-oldu-1065122425.html

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