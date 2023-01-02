https://sputniknews.com.tr/20230102/ukraynanin-rus-birliklere-saldiri-onlarca-olu-1065300179.html

Ukrayna'dan Rus birliklere saldırı: 63 asker hayatını kaybetti

Ukrayna'dan Rus birliklere saldırı: 63 asker hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Makeyevka kentinde düzenlediği saldırı sonucu 60'tan fazla askerin hayatını... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T16:36+0300

2023-01-02T16:36+0300

2023-01-02T17:29+0300

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füze saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Makeyevka kentinde bulan askeri tesise düzenlediği füze saldırısında 63 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının Rus kuvvetleri tarafından kullanılan geçici bir yerleşim bölgesini hedef aldığı belirtildi.Açıklamada, saldırının ABD tarafından tedarik edilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan 6 füzeyle gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Kiev rejimi tarafından, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde yer alan Makeyevka’daki Rus birliklerinden birinin bulunduğu geçici konuşlanma noktasına ABD yapımı altı HIMARS roketi ile saldırı düzenlenmiştir. HIMARS roketlerinin ikisi, Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüştür" denildi.Bununla beraber geriye kalan 4 füzenin, geçici konuşlanma yerine düşmesi sonucu buradaki 63 Rus askerin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin akraba ve yakınlarına gereken yardımın gösterileceği vurgulandı.Öte yandan Bakanlık, saldırının ne zaman düzenlendiğine ilişkin açıklama yapmadı.Fakat DHC Enformasyon Bakan Yardımcısı Daniil Bezsonov, daha önceki bir açıklamasında, Ukrayna güçlerinin yılbaşı gecesi Makeyevka’da bulunan bir teknik okul binasına HIMARS roketleriyle saldırı düzenlediğine ilişkin haberleri doğrulamıştı. Bezsonov, binada bulunan Rus askerlerin saldırı sırasında yılbaşı sofrasında olduklarını söylemişti.Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna sınırındaki Murom köyü bombalandıRusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Şebekino ilçesinin Murom köyünün Ukrayna yönünden düzenlenen topçu saldırısında iki ev ve bir otomobilin etkilendiğini belirtti.Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Şebekino ilçesinin Murom köyünün Ukrayna ordusunun bombardımanına maruz kaldığını belirterek, “Ölen veya yaralanan yok. İki ev hanesinde hasar meydana geldi, mermi parçaları camları kırdı ve çatıya zarar verdi. Bir araba da hasar gördü” ifadelerine yer verdi.Gladkov, “Acil müdahale servisleri olay yerinde, idare tüm evleri incelemeye devam ediyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230101/rusya-ukraynanin-insansiz-hava-araci-uretim-tesislerine-hava-saldirilari-duzenledik-1065268009.html

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ukrayna, rusya, füze saldırısı