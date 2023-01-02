https://sputniknews.com.tr/20230102/tzob-baskani-ureticide-en-fazla-fiyat-artisi-yuzde-603-ile-kuru-soganda-goruldu-1065283237.html

TZOB Başkanı: Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 603 ile kuru soğanda görüldü

TZOB Başkanı: Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 603 ile kuru soğanda görüldü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı tespit edildiğini, fiyatı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T10:07+0300

2023-01-02T10:07+0300

2023-01-02T10:07+0300

ekonomi

soğan

kuru soğan

market

üretici

gıda fiyatları

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Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı ve aralık ayına ilişkin üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi.Geçen yıl markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı olduğunu ifade eden Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide kuru soğan olduğunu kaydetti.Bayraktar, markette, fiyatı yüzde 314,6 artan kuru soğanı, yüzde 202,8 ile limon, yüzde 164,5 ile toz şeker, yüzde 163,7 ile yeşil soğan, yüzde 163,1 ile ıspanak, yüzde 159,2 ile lahana, yüzde 147,1 ile Antep fıstığı, yüzde 142,8 ile marul, yüzde 141,7 ile portakal, yüzde 138,3 ile kuru kayısı, yüzde 130,8 ile karnabahar, yüzde 127 ile mandalina ve yüzde 125,8 ile pirincin izlediğini belirtti.Üreticide de takip edilen 32 ürünün tamamında fiyat artışı yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, "Geçen yıla göre bu yıl, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 603,3 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 528,4 ile mandalina, yüzde 208,4 ile limon, yüzde 204,3 ile portakal, yüzde 202,3 ile kuru fasulye, yüzde 175,7 ile Antep fıstığı, yüzde 162,8 ile marul, yüzde 153,8 ile ıspanak, yüzde 151 ile lahana, yüzde 150 ile elma, yüzde 148,4 ile karnabahar, yüzde 147,9 ile domates, yüzde 137 ile pirinç izledi." ifadelerini kullandı.'Üretici fiyatlarındaki yükselişin başlıca sebebi girdi maliyetlerinin artması'Bayraktar, 2022 yılında genel olarak üretici fiyatlarındaki artışta en önemli etkenin artan üretim maliyetleri olduğuna işaret ederek, girdilerde yüzde 100 ile yüzde 400 arasında artışlar yaşandığını bildirdi.Kuru soğanda arzın azalmasının da fiyat artışında diğer bir faktör olduğuna dikkati çeken Bayraktar, turunçgillerdeki yaşanan don afeti nedeniyle üretimin azalmasının fiyatların yükselmesine neden olduğunu, kuru fasulyede üretimin düşmesinin fiyatları artırdığını ifade etti.Aralık ayı market ve üretici fiyatlarıTZOB Başkanı Bayraktar, aralıkta üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 274 ile kabakta görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:Bayraktar, aralıkta yeşil soğan, kuru soğan ve ıspanakta arz artışının fiyatların düşmesine sebep olduğunu ifade ederek, sivri biber ve kabakta talep azalışının ürün fiyatlarını düşürdüğünü bildirdi.Patlıcan, yeşil fasulye ve fındıkta fiyat artışının arzın azalmasından kaynaklandığına dikkati çeken Bayraktar, arz talep değişimi ve yem fiyatlarındaki artışın et fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu, zeytinyağında ise yeni ürün fiyatlarının artışta etkin olduğunu vurguladı.

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soğan, kuru soğan, market, üretici, gıda fiyatları