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Türkiye'de ilk: Doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edebilen gözlük geliştirildi
Türkiye'de ilk: Doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edebilen gözlük geliştirildi
Türkiye’de geliştirilen üç eksenli diğer ürünlerden en ayırt edilebilecek özelliği olan cihaz, engelli bireylerin telefon ve tablet kullanmasını... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T13:15+0300
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gözlük, fotoğraf, felç, engelli, фото
gözlük, fotoğraf, felç, engelli, фото

Türkiye'de ilk: Doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edebilen gözlük geliştirildi

13:15 02.01.2023
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Türkiye’de geliştirilen üç eksenli diğer ürünlerden en ayırt edilebilecek özelliği olan cihaz, engelli bireylerin telefon ve tablet kullanmasını kolaylaştıracak.
© İHATürkiye’de bir firma tarafından asistif teknoloji üzerine, özel bireylerin ve yaşlıların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmesi için yardımcı olan cihazlar geliştirildi.
Türkiye'de bir ilk: Doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edebilen gözlük geliştirildi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Türkiye’de bir firma tarafından asistif teknoloji üzerine, özel bireylerin ve yaşlıların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmesi için yardımcı olan cihazlar geliştirildi.
© İHAÜretilen ürünlerden biri olan apollon gözlük, en önemli özelliği yapay ve doğal kırpmayı ayırt edebiliyor olması. Yukarı, aşağı, sağ sol ve yan tarafa baş çevrildiğinde kullanılabilen üç eksenli Apallon head mouse cihazının üretilmesiyle özellikle, felçli, yarı felçli, kas ve eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırıyor.
Türkiye'de bir ilk: Doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edebilen gözlük geliştirildi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Üretilen ürünlerden biri olan apollon gözlük, en önemli özelliği yapay ve doğal kırpmayı ayırt edebiliyor olması. Yukarı, aşağı, sağ sol ve yan tarafa baş çevrildiğinde kullanılabilen üç eksenli Apallon head mouse cihazının üretilmesiyle özellikle, felçli, yarı felçli, kas ve eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırıyor.
© İHAFırat Üniversitesi’nde öğrenci olan aynı zamanda firmada aktif olarak çalışan Hasan Hüseyin Kahraman ve Öykü Gülbaş, üç eksenli dünyada sadece Türkiye’de üretilen bu cihazlar hakkında bilgi verdi.
Türkiye'de bir ilk: Doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edebilen gözlük geliştirildi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Fırat Üniversitesi’nde öğrenci olan aynı zamanda firmada aktif olarak çalışan Hasan Hüseyin Kahraman ve Öykü Gülbaş, üç eksenli dünyada sadece Türkiye’de üretilen bu cihazlar hakkında bilgi verdi.
© İHAAsıl engellerin teknolojide olduğunu dile getiren Öykü Gülbaş, “Bizler asistif teknoloji üzerine yani engellilerin ve yaşlıların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmesi için yardımcı olan cihazlar üretmekteyiz. Felçli, yarı felçli, kas ve eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını sağlamaktayız. Asıl engellerin insanlarda değil de teknolojide olduğunu göstermeyi amaçlamaktayız” dedi.
Türkiye'de bir ilk: Doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edebilen gözlük geliştirildi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Asıl engellerin teknolojide olduğunu dile getiren Öykü Gülbaş, “Bizler asistif teknoloji üzerine yani engellilerin ve yaşlıların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmesi için yardımcı olan cihazlar üretmekteyiz. Felçli, yarı felçli, kas ve eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını sağlamaktayız. Asıl engellerin insanlarda değil de teknolojide olduğunu göstermeyi amaçlamaktayız” dedi.
© İHAEngelli ve hasta bireyler için umut verici cihazlar ürettiklerini belirten Hasan Hüseyin Kahraman, “Ürettiğimiz ürünlerden biri olan Apollon gözlük. Bu cihazın en önemli özelliği yapay ve doğal kırpmayı ayırt edebiliyor olması. Diğer ülkelerde de üretiliyor fakat orada yapılan cihazlar doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edemiyor. Bizimde en cihazımın en büyük özelliği doğal ve yapay göz kırpmayı edebilmesi. Apallon head mouse cihazımız da üç eksenli diğer ürünlerden en ayırt edilebilecek özelliği x,y,z eksenli olmasıdır. Bu cihazı yukarı, aşağı, sağ ve sol ve yan tarafa tam başımızı çevirdiğimizde kullanabiliyoruz. Sadece kafa hareketleri sayesinde telefon, tablet ve bilgisayarı kullanabiliyoruz. Boyun altı felçli insanlar için uygun bir cihaz. Cihazları deneyen kullanıcılarımız var ilk kullandıklarında o duyguyu görmek gurur verici bir durum çok mutlu oluyorlar. Engelli ve hasta bireyler için umut verici bir cihaz. Cihazın en önemli özelliği üç eksenli olması bu dünyada bir ilk. Bu cihazlar yazılım ve donanım olarak tamamen Türkiye’de üretildi. Bu cihazlar teknolojideki engelleri kaldırmak için üretilmiştir. Çünkü engelli bireylerimiz telefon ve tablet kullanamıyor amacımız onlarında teknolojik ürünleri kullanabilmesi” diye konuştu.
Türkiye'de bir ilk: Doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edebilen gözlük geliştirildi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Engelli ve hasta bireyler için umut verici cihazlar ürettiklerini belirten Hasan Hüseyin Kahraman, “Ürettiğimiz ürünlerden biri olan Apollon gözlük. Bu cihazın en önemli özelliği yapay ve doğal kırpmayı ayırt edebiliyor olması. Diğer ülkelerde de üretiliyor fakat orada yapılan cihazlar doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edemiyor. Bizimde en cihazımın en büyük özelliği doğal ve yapay göz kırpmayı edebilmesi. Apallon head mouse cihazımız da üç eksenli diğer ürünlerden en ayırt edilebilecek özelliği x,y,z eksenli olmasıdır. Bu cihazı yukarı, aşağı, sağ ve sol ve yan tarafa tam başımızı çevirdiğimizde kullanabiliyoruz. Sadece kafa hareketleri sayesinde telefon, tablet ve bilgisayarı kullanabiliyoruz. Boyun altı felçli insanlar için uygun bir cihaz. Cihazları deneyen kullanıcılarımız var ilk kullandıklarında o duyguyu görmek gurur verici bir durum çok mutlu oluyorlar. Engelli ve hasta bireyler için umut verici bir cihaz. Cihazın en önemli özelliği üç eksenli olması bu dünyada bir ilk. Bu cihazlar yazılım ve donanım olarak tamamen Türkiye’de üretildi. Bu cihazlar teknolojideki engelleri kaldırmak için üretilmiştir. Çünkü engelli bireylerimiz telefon ve tablet kullanamıyor amacımız onlarında teknolojik ürünleri kullanabilmesi” diye konuştu.
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