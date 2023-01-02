https://sputniknews.com.tr/20230102/tubitak-bu-yil-uzay-teknolojilerinde-soz-sahibi-olacak-1065293726.html

'TÜBİTAK bu yıl uzay teknolojilerinde söz sahibi olacak'

'TÜBİTAK bu yıl uzay teknolojilerinde söz sahibi olacak'

TÜBİTAK Başkanı Mandal, 2023'te kurumun uzay teknolojilerinde söz sahibi olacağını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Astronot ve Bilim Misyonu... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T14:00+0300

2023-01-02T14:00+0300

2023-01-02T14:01+0300

yaşam

tübitak

uzay

ar-ge

bilim

savunma

teknoloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065293521_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_70a986c841af0efbaef816e247ae19fc.jpg

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurumun 2022'deki çalışmalarını anlattı ve 2023 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.TÜBİTAK'ın, yenilikçi aşı ve ilaçla tıbbi cihaz çalışmaları, akıllı ev ürünleri gibi alanlarda özel sektör, üniversite, araştırma altyapısı ve kamu AR-GE merkezlerinin yer aldığı 100'ün üzerinde paydaşı bir araya getirdiği Yüksek Teknoloji ve Sanayi Yenilik Ağları platformlarını desteklediğini anlatan Mandal, "İlk ay görevi için hazırlıklara başladık. Türk vatandaşımızı uzaya göndermek için sona yaklaştık. Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısını hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.Mandal, küresel risklerin getirileri ve teknolojinin hızla gelişmesiyle AR-GE ve yenilik süreçlerinde de hızlı bir dönüşüm gözlemlediklerinin altını çizerek, destekleri ve AR-GE faaliyetlerini planlarken bu dönüşümle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçları, küresel, ulusal odaklanmaları, ekonomik ve toplumsal faydayı göz önünde bulundurduklarını dile getirdi.2022'de 8 binin üzerinde AR-GE projesine destekStratejik önceliklerini AR-GE ve yenilik süreçlerini hedef odaklı, çıktı ve etki unsurlarını gözetecek şekilde yürütülmesi olarak belirlediklerini anlatan Mandal, şöyle konuştu:Mandal, 2013 yılından bugüne TÜBİTAK tarafından her 2 yılda bir ‘TÜBİTAK Öncelikli AR-GE ve Yenilik Konuları’ çalışması hazırlandığını dile getirdi.2022'de, 2 bin 500'ün üstünde KOBİ olmak üzere, 3 binin üzerinde işletme ve 177 üniversitenin toplamda 8 binin üzerinde AR-GE projesine 2.5 milyar liraya yakın destek sağladıklarını dile getiren Mandal, "Desteklediğimiz akademi projelerinde 15 bin araştırmacı, 14 bin 300 bursiyer görev alıyor" dedi.Mandal, 2023'te TÜBİTAK'ın uzay teknolojilerinde söz sahibi olacağını belirterek, Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü İMECE Uydusu'nu 2023'ün ilk çeyreğinde fırlatacaklarını bildirdi.​​​​​​​Mandal, ilk milli ve yerli haberleşme uydu TÜRKSAT 6A'yı Cumhuriyetin 100. yılında uzaya fırlatılacaklarını ve Türkiye'nin, dünyada haberleşme uydusu geliştirme kabiliyetine sahip 11. ülke konumuna geleceğini ifade etti:Mandal, sanayinin, 2023'te yeşil ve dijital ikili dönüşümü ve sonrasında ise yeşil büyümesine yönelik kritik adımlar atacaklarını belirterek,​​​​​​​ Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası kapsamında demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde yeşil dönüşüm ihtiyaçlarını yerli teknolojiler yoluyla karşılamak için projeleri destekleyeceklerini kaydetti.‘Hedef, Türkiye'yi bilim insanları için cazibe merkezi yapmak’Salgın, savaş ve iklim değişikliğinin etkileri sonucu ortaya çıkan su, gıda ve enerji arzı sorunlarına yönelik ülkenin güvenliğini temin edecek projeleri destekleyecek ve yürüteceklerini vurgulayan Mandal, " 'Tek Sağlık' yaklaşımıyla insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını topyekun izleyen, önleyen ve geliştiren sistemleri oluşturacağız. Türkiye'yi dünyanın her yerinden bilim insanları için bir cazibe merkezi yapmak için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.Mandal, TÜBİTAK'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında yürüteceği faaliyetlere değinerek, '2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi' doğrultusunda ülkenin yeşil kalkınmasına yönelik ihtiyaçlarına cevap verecek çığır açıcı teknolojileri yerli olarak geliştireceklerini söyledi.​​​​​​​Dünyayı değiştirecek temel buluşların ülkeden çıkması için tüm kaynakları seferber edeceklerini aktaran Mandal, kuantum, nörobilim, nanomalzemeler ve nükleer fizyon gibi geleceğin teknolojilerini şekillendiren temel bilim alanları ve öncül araştırmalarda büyük yatırımlar yapacaklarını belirtti.Gelecek dönemde bilim diplomasisini, ülkenin uluslararası sistemdeki konumunu daha da güçlendirmede stratejik araç olarak kullanacaklarına işaret eden Mandal, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221213/turkiye-uzay-ajansi-aya-gonderilecek-uzay-aracina-iliskin-ilk-detaylari-paylasti-1064540082.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tübitak, uzay, ar-ge, bilim, savunma, teknoloji