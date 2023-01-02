https://sputniknews.com.tr/20230102/trabzonsporun-oyuncusu-marek-hamsike-ulkesinde-devlet-nisani-verildi-1065286863.html

Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi

Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'e Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T12:23+0300

2023-01-02T12:23+0300

2023-01-02T12:23+0300

spor

marek hamsik

trabzonspor

slovakya

devlet nişanı

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildiği belirtildi.Açıklamada, "Futbolcumuz Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için 'II. Ludovit Stur' nişanına layık görüldü" ifadesine yer verildi.Öte yandan açıklamada, törende konuşan Cumhurbaşkanı Kaputova'nın Hamsik için "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220523/marek-hamsik-milli-takimi-birakti-1056599089.html

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