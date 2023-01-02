https://sputniknews.com.tr/20230102/trabzonsporun-oyuncusu-marek-hamsike-ulkesinde-devlet-nisani-verildi-1065286863.html
Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi
Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'e Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T12:23+0300
2023-01-02T12:23+0300
2023-01-02T12:23+0300
spor
marek hamsik
trabzonspor
slovakya
devlet nişanı
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildiği belirtildi.Açıklamada, "Futbolcumuz Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için 'II. Ludovit Stur' nişanına layık görüldü" ifadesine yer verildi.Öte yandan açıklamada, törende konuşan Cumhurbaşkanı Kaputova'nın Hamsik için "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220523/marek-hamsik-milli-takimi-birakti-1056599089.html
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marek hamsik, trabzonspor, slovakya, devlet nişanı
marek hamsik, trabzonspor, slovakya, devlet nişanı
Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi
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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'e Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için 'II. Ludovit Stur' nişanına layık görüldü" ifadesine yer verildi.
Öte yandan açıklamada, törende konuşan Cumhurbaşkanı Kaputova'nın Hamsik için "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.