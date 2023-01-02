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https://sputniknews.com.tr/20230102/taksiden-8-kacak-gocmen-cikti-yolcu-koltugunda-6-bagaj-kisminda-2-kisi-yakalandi-1065306400.html
Taksiden 8 kaçak göçmen çıktı: Yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında 2 kişi yakalandı
Taksiden 8 kaçak göçmen çıktı: Yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında 2 kişi yakalandı
Rize'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari takside 8 kaçak göçmen yakalandı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kaçak göçmen
rize
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Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Alipaşa uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Taksi şoförü Ö.Ş. hakkında adli işlem başlatılırken, 8 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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kaçak göçmen, rize, taksi
kaçak göçmen, rize, taksi

Taksiden 8 kaçak göçmen çıktı: Yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında 2 kişi yakalandı

21:11 02.01.2023
© İHA / ALİ MAŞALACI-AW795281Rize'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari takside 8 kaçak göçmen yakalandı
Rize'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari takside 8 kaçak göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© İHA / ALİ MAŞALACI-AW795281
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Rize'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari takside 8 kaçak göçmen yakalandı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Alipaşa uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Taksi şoförü Ö.Ş. hakkında adli işlem başlatılırken, 8 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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