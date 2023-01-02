https://sputniknews.com.tr/20230102/suriye-lirasi-devalue-oldu-1065295734.html
Suriye lirası devalüe oldu
Suriye lirası devalüe oldu
Suriye hükümeti, son aylarda dolar karşısında hızla değer kaybeden Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T14:45+0300
2023-01-02T14:45+0300
2023-01-02T14:45+0300
dünya
suriye
devalüasyon
suriye lirası
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Suriye Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek amacıyla resmi dolar kurunu 3 binden 4 bin 500 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.Böylece hükümet, Suriye para birimini yüzde 50 devalüe etmiş oldu.2022'nin başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem gören dolar, geçen hafta karaborsada 7 bin 100 Suriye lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.Suriye'de Batılı ülkelerin başlattığı vekalet savaşı öncesi 1 dolar, 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230101/bakan-cavusoglu-sam-yonetimiyle-ikinci-gorusme-ocak-ayi-ortasinda-olabilir-1065273948.html
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suriye, devalüasyon, suriye lirası
suriye, devalüasyon, suriye lirası
Suriye lirası devalüe oldu
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Suriye hükümeti, son aylarda dolar karşısında hızla değer kaybeden Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti.
Suriye Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek amacıyla resmi dolar kurunu 3 binden 4 bin 500 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.
Böylece hükümet, Suriye para birimini yüzde 50 devalüe etmiş oldu.
2022'nin başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem gören dolar, geçen hafta karaborsada 7 bin 100 Suriye lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Suriye'de Batılı ülkelerin başlattığı vekalet savaşı öncesi 1 dolar, 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.