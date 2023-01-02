https://sputniknews.com.tr/20230102/suriye-lirasi-devalue-oldu-1065295734.html

Suriye lirası devalüe oldu

Suriye lirası devalüe oldu

Suriye hükümeti, son aylarda dolar karşısında hızla değer kaybeden Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T14:45+0300

2023-01-02T14:45+0300

2023-01-02T14:45+0300

dünya

suriye

devalüasyon

suriye lirası

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Suriye Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek amacıyla resmi dolar kurunu 3 binden 4 bin 500 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.Böylece hükümet, Suriye para birimini yüzde 50 devalüe etmiş oldu.2022'nin başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem gören dolar, geçen hafta karaborsada 7 bin 100 Suriye lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.Suriye'de Batılı ülkelerin başlattığı vekalet savaşı öncesi 1 dolar, 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.

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