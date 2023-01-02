Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230102/suriye-lirasi-devalue-oldu-1065295734.html
Suriye lirası devalüe oldu
Suriye lirası devalüe oldu
Suriye hükümeti, son aylarda dolar karşısında hızla değer kaybeden Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T14:45+0300
2023-01-02T14:45+0300
dünya
suriye
devalüasyon
suriye lirası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062281791_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c220b2c1477af00c7e7cc23d6238c6dc.jpg
Suriye Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek amacıyla resmi dolar kurunu 3 binden 4 bin 500 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.Böylece hükümet, Suriye para birimini yüzde 50 devalüe etmiş oldu.2022'nin başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem gören dolar, geçen hafta karaborsada 7 bin 100 Suriye lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.Suriye'de Batılı ülkelerin başlattığı vekalet savaşı öncesi 1 dolar, 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230101/bakan-cavusoglu-sam-yonetimiyle-ikinci-gorusme-ocak-ayi-ortasinda-olabilir-1065273948.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062281791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d29881252cfec93ec3cb2660e671e287.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, devalüasyon, suriye lirası
suriye, devalüasyon, suriye lirası

Suriye lirası devalüe oldu

14:45 02.01.2023
© Sputnik / Дмитрий ВиноградовSuriye bayrağı
Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Abone olTelegram
Suriye hükümeti, son aylarda dolar karşısında hızla değer kaybeden Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti.
Suriye Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek amacıyla resmi dolar kurunu 3 binden 4 bin 500 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.
Böylece hükümet, Suriye para birimini yüzde 50 devalüe etmiş oldu.
2022'nin başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem gören dolar, geçen hafta karaborsada 7 bin 100 Suriye lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Suriye'de Batılı ülkelerin başlattığı vekalet savaşı öncesi 1 dolar, 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
TÜRKİYE
Bakan Çavuşoğlu: Şam yönetimiyle ikinci görüşme ocak ayı ortasında olabilir
Dün, 21:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала